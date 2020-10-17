Ещё раз. Последний раз. Для совсем тупых. Поэтому по-русски.

Галкин. Путинский шут. По заданию "партии и правительства". Записывает ролик, "высмеивающий" Президента Украины. С большой буквы — потому что дело не в личности, а в том, что ПУТИНСКИЙ ШУТ "высмеивает" ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ. Он бы точно так же, просто чуть иными словами, "высмеивал" и Порошенко, и неважно кого, кто бы занимал этот пост — ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ. Он на это заточен. Он это и делает. Потому что это — целенаправленная пропаганда Кремля.

И вот вы. Украинцы. Нет — "украинцы". Граждане, а точнее — жители воюющей с Россией страны. Позволяете путинскому шуту. Смеяться не над Зеленским — идиоты! — а над вами. Через него.

Да через неважно кого. Как вы смеете это распространять? Сколько извилин у вас в черепной коробке? Как же вы не уважаете себя, до какого же клеточного уровня вы рабы русских? Любая куйня из русского телевизора способна расплавить ваш слабый мозг? Скажи "Зеленский" — и вы готовы сдать Киев любому русскому чму?

Я понимаю тех, кто не любит действующего президента. Но я никогда не пойму тех, кто не уважает себя и свою страну. Конченые придурки.

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