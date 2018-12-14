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''Путин, забери войска!'' Глава УАПЦ указал на риски для Московского патриархата

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Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Макарий заявил, что президент России Владимир Путин должен прекратить войну на Донбассе.

"Я бы Путину дал совет: забрать войска скорее из Украины. Если заберет войска, русская церковь еще может там, в том числе, остаться, не заберет войска, будет дальше воевать с Украиной, украинцы найдут в себе силу, и те, которые на востоке Украины найдут в себе силу, проявят достойную национальность к своему государству, и русская церковь будет уменьшаться", - сказал он в интервью "Радио Свобода".

Также он выразил свои опасения по поводу предстоящего объединительного Собора, который состоится в Киеве 15 декабря (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

Митрополит Макарий

Митрополит Макарий

Patriarchia

"Я переживаю, чтобы он (Собор. — Ред.) прошел, молюсь и за то, чтобы наш северный сосед не потирал руки и не радовался, что вот украинцы не могут прийти к общему чему-то. Мы должны дойти", — отметил митрополит.

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Макарий добавил, что он фактически еще не определился, за кого будет голосовать.

"Еще кандидатов нет... Мы подписали обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении Томоса, я сразу объявил, что свою кандидатуру не буду выставлять. Бог мне мысль такую хорошую прислал, потому уже в октябре пришло письмо за подписью Вселенского Патриарха, ко мне пришел и, наверное, к патриарху Филарету, чтобы мы не ставили на голосование — ни один, ни другой", — уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на объединительном Соборе, который состоится 15 декабря в Киеве, будут решать три основных вопроса. Среди них — единство церкви, ее предстоятель и устав.

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата запретил своим епископату, духовенству, монашеству и мирянам участвовать в объединительном Соборе.

Был рассекречен также куратор готовящихся протестов со стороны России. Им оказался наместник Киево-Печерской лавры.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
УАПЦ - это нацистская секта, к церкви не имеет отношения.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
Кожедуб Руслан, Твоя жена сейчас в Москве «трудится» ? И дочка «Стахановка» на Ленинградке ? А, тёща – у пшеков ………………………
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