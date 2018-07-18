"Путин выиграл": Украине дали совет, как справиться с Россией после ЧМ

Журналист Аркадий Бабченко считает, что успешное проведение чемпионата мира по футболу и встреча с лидером США Дональдом Трампа ознаменовали для президента России Владимира Путина конец кризисного периода и стали его победой в нем. Поэтому Украине нужно всерьез заняться усилением своих позиций, чтобы лишить агрессора шансов на реализацию преступных оккупационных планов.

По его словам, Путину удалось вернуть себе расположение цивилизованного мира благодаря коррупционным связям. Свою точку зрения Бабченко изложил на личной странице в Facebook.

"Похоже, что Путин выиграл этот переломный момент. Кризис закончился. У него все получилось. Бабло опять победило добро. Лучший в мире чемпионат, лежащее на спине у его ног и машущее хвостиком ФИФА, президенты Франции и Хорватии на трибунах, полное, абсолютное единение России в порыве футбольного победобесия, кокошники и счастье, и, наконец, как вишенка на тортике, — долгожданная встреча с Трампом. Три-четыре года назад Путин и мечтать о таком не мог. Об изоляции уже никто не говорит — он снова рукопожатен. Об усилении санкций тем более уже никто не говорит", — пишет он.

Журналист уверен, что именно встреча с Трампом очень ярко продемонстрировала такие резкие перемены в отношении Запада к президенту страны-агрессора. Так, Бабченко сравнил Трампа во время диалога с Путиным с мелким хулиганом, который восхищается старшим и опытным уголовником, отмотавшим срок.

"Встреча Путина и Трампа закончилась рукопожатием. Прекращением курса на усиление изоляции Мордора. Теперь опять можно торговать. Голландским фирмам опять можно строить крымский мост. Немецким — поставлять генераторы. Можно опять покупать нефть и газ. Опять заключать многомиллиардные контракты. Бойкота больше нет. Речь о бойкоте больше не идет вообще", — добавляет он.

Более того, Бабченко подчеркнул, что Путин в своих методах завоевания мира превзошел даже самого Адольфа Гитлера, поскольку его медленная экспансия более эффективна, чем молниеносные решения главного инициатора Второй мировой войны. Так, подкупив Европу различными денежными вливаниями, президент России добился ее терпеливого молчания в то время, как он будет совершать свои преступления.

Аналогичную тактику, по мнению Бабченко, он применил и по отношению к своему народу. Однако в данном случае люди вместо денег получили множество пропагандистских мифов и показушное ощущение праздника, которые выкристаллизовывают в них новый рейх.

Все это, убежден журналист, не спасет Россию от развала, однако за оставшееся время своего существования ее кровавый режим еще успеет забрать множество человеческих жизней.

"Мордор, конечно, развалится. Другого варианта у него просто нет. Вопрос только в том, сколько времени это займет и сколько еще жизней он успеет унести. Большой кровью или малой. В тридцать третьем в Германии тоже никто не хотел воевать. В тридцать девятом уже никого не спрашивали. Пока же ему опять все сошло с рук. А значит, руки у него опять развязаны", — написал он.

В этой связи Бабченко посоветовал Украине сосредоточиться на наращивании собственной силы и брать пример с Израиля, чтобы в будущем сделать просто невозможным очередное нападение со стороны восточного соседа.

"Если вы, скажем, Израиль, над которым нависает отлично вооруженный, агрессивный, втрое превосходящий по численности населения и вдесятеро по мобилизационной мощности сосед, у вас нет другого способа, кроме как строить "Цахал". Да, со всеобщим призывом. Да, даже женщин. Да, на три года. Да, институт рекрутерства. Да, потом до конца жизни раз в год на сборы. Да, 20% налога на армию. Да, с каждого. Да, навсегда. Не для того, чтобы победить в войне. Как раз для того, чтобы не воевать. Чтобы при первом взгляде у каждого гопника возникала мысль — не надо лезть к этим ребяткам. Наваляют", — подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бабченко заявил, что даже те россияне, которые сначала не принимали политику Кремля, постепенно "втягиваются в путинский Мордор", сами того не замечая, чем крайне напоминают общество нацистской Германии.