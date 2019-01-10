Курилы помогут Путину войти в историю – российский политик

Передача части Курильских островов Японии станет историческим событием, которое поможет российскому президенту Владимиру Путину войти в историю.
"Путин мечтает войти в историю, а подписание договора является самым лучшим способом это сделать, потому что это реальное окончание Второй мировой войны на бумаге. Это станет историческим событием", – объяснила в комментарии OBOZREVATEL российская оппозиционерка Ольга Курносова.
Впрочем, россиянка считает, что сейчас Путин может подписать мирный договор с Японией, но к самой передаче островов до конца еще не готов.
Владимир Путин
"Рассуждая с точки зрения формальной логики, мирный договор и передача Курильских островов принесло бы России очень много пользы. Я уже не говорю о том, если выбирать долгосрочное партнерство на Восток – Китай или Япония, то с точки зрения российских интересов, конечно же Япония. Она для России гораздо более внятный партнер, с ней нет больших противоречий в то время, как с Китаем все гораздо сложнее", – говорит она.
Курилы
Global Look Press
"Но думаю, что в кардинальном виде передача островов вряд ли произойдет, но какое-то промежуточное решение, например, зона свободной торговли, или передача островов в долгосрочную аренду может быть", – добавила Курносова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".
Акция протеста прошла на Сахалине против передачи Японии части Курильских островов.
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