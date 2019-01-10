Курилы помогут Путину войти в историю – российский политик

Передача части Курильских островов Японии станет историческим событием, которое поможет российскому президенту Владимиру Путину войти в историю.

"Путин мечтает войти в историю, а подписание договора является самым лучшим способом это сделать, потому что это реальное окончание Второй мировой войны на бумаге. Это станет историческим событием", – объяснила в комментарии OBOZREVATEL российская оппозиционерка Ольга Курносова.

Впрочем, россиянка считает, что сейчас Путин может подписать мирный договор с Японией, но к самой передаче островов до конца еще не готов.

Владимир Путин

"Рассуждая с точки зрения формальной логики, мирный договор и передача Курильских островов принесло бы России очень много пользы. Я уже не говорю о том, если выбирать долгосрочное партнерство на Восток – Китай или Япония, то с точки зрения российских интересов, конечно же Япония. Она для России гораздо более внятный партнер, с ней нет больших противоречий в то время, как с Китаем все гораздо сложнее", – говорит она.

Курилы Global Look Press

"Но думаю, что в кардинальном виде передача островов вряд ли произойдет, но какое-то промежуточное решение, например, зона свободной торговли, или передача островов в долгосрочную аренду может быть", – добавила Курносова.

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