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"Путин услышал Зеленского?" В Крыму под носом у оккупантов устроили дерзкую акцию. Видеофакт

2.7т Читать материал на украинском

В аннексированном городе Судаке (Крым) утром 9 августа местные патриоты подняли флаг Украины в знак памяти о четырех погибших 6 августа в зоне проведения ООС воинах.

Фото и видео дерзкой акции показал на своей странице в Facebook пользователь Богдан Ковалев. На опубликованных кадрах можно увидеть государственных флаг, который развевается на побережье. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Слава Украине!" – прокомментировал автор поста. Пользователи тут же начали иронизировать: "Наверное, Путин услышал Зеленского и позвонил на другую сторону".

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Украинский флаг в Судаке

Украинский флаг в Судаке

Скриншот с видео

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Темы
Аннексия Крыма Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
В Крыму им можно бояться только местных, которые могут за это люлей не хилых отвесить.
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филипп филипыч
филипп филипыч
вывесить флаг украины на украинской земле это дерзкая акция? нет. дерзкая акция вывесить украинский флаг на территории россии. упоротые вас потихоньку готовят к российскому крыму. смиритесь
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Какой мощный, сокрушительный удар ахрессору, нет предела мужеству укроинских патрiотив
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