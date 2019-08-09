"Путин услышал Зеленского?" В Крыму под носом у оккупантов устроили дерзкую акцию. Видеофакт

В аннексированном городе Судаке (Крым) утром 9 августа местные патриоты подняли флаг Украины в знак памяти о четырех погибших 6 августа в зоне проведения ООС воинах.

Фото и видео дерзкой акции показал на своей странице в Facebook пользователь Богдан Ковалев. На опубликованных кадрах можно увидеть государственных флаг, который развевается на побережье. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Слава Украине!" – прокомментировал автор поста. Пользователи тут же начали иронизировать: "Наверное, Путин услышал Зеленского и позвонил на другую сторону".

Украинский флаг в Судаке Скриншот с видео

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