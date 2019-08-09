"Путин услышал Зеленского?" В Крыму под носом у оккупантов устроили дерзкую акцию. Видеофакт

В аннексированном городе Судаке (Крым) утром 9 августа местные патриоты подняли флаг Украины в знак памяти о четырех погибших 6 августа в зоне проведения ООС воинах.
Фото и видео дерзкой акции показал на своей странице в Facebook пользователь Богдан Ковалев. На опубликованных кадрах можно увидеть государственных флаг, который развевается на побережье. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Слава Украине!" – прокомментировал автор поста. Пользователи тут же начали иронизировать: "Наверное, Путин услышал Зеленского и позвонил на другую сторону".
Украинский флаг в Судаке
Скриншот с видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, подло обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.
Выяснились также новые подробности трагедии – террористы убили украинцев при помощи специально приспособленной мины.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию под Павлополем на Донбассе и призвал главу России Владимира Путина к срочным переговорам.
Убийство Героев прокомментировал и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал Зеленского бить по оккупантам по всем фронтам.
Утром 7 августа Зеленский провел срочные телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Темой разговора стало убийство пророссийскими террористами украинских морпехов под Павлополем.
Отец одного из морпехов жестко обратился к президенту Владимиру Зеленскому из-за трагедии.
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