Путин украл Крым 6 лет назад: как проходил лживый референдум

Ровно шесть лет назад, 16 марта 2014 года, в контролируемой российскими военными Автономной Республике Крым был проведен незаконный референдум о присоединении полуострова к России.

И уже на следующее утро было объявлено, что якобы 96,77% опрошенных высказались за "воссоединение" с Россией. OBOZREVATEL вспоминал, как на самом деле проходил не признанный Украиной и миром референдум в ныне оккупированном Крыму и каков был его результат в реальности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Пророссийская агитация перед "референдумом" в Крыму DW

С чего все началось

Так, после побега из Украины президента Виктора Януковича 23 февраля 2014 года президент России Владимир Путин заявил о планируемой аннексии украинского Крыма. В духе кремлевской пропаганды Путин тогда сказал, что "не может бросить эту территорию" "на произвол судьбы, под каток националистов".

На самом же деле к аннексии Крыма Москва готовилась намного раньше. Официальной датой начала оккупации полуострова считается 20 февраля 2014 года, когда в крымских городах были замечены первые "зеленые человечки" (военные армии России без опознавательных знаков).

"Зеленые человечки" патрулируют аэропорт Симферополя, 28 февраля 2014 года Elizabeth Arrott / Voice of America

В феврале-марте 2014 года на полуострове активизировались пророссийские силы. Так, 25 февраля несколько сотен человек блокировали здание Верховного Совета Крыма в Симферополе с требованием отказаться подчиняться Киеву и провести "референдум о независимости".

На следующий день, 26 февраля, возле крымского парламента появились баррикады. Между сепаратистами и украинскими патриотами, среди которых было много крымских татар, произошли столкновения, которые привели к гибели двух человек.

Столкновения 26 февраля возле здания Верховного Совета в Симферополе REUTERS / Baz Ratner

27 февраля военные без опознавательных знаков захватили Верховный Совет Крыма и Совет министров Крыма, вывесив всюду флаги России. В захваченном здании Совета Крыма местные депутаты назначили референдум "о статусе Крыма" и нового премьера АРК – им стал лидер партии "Русское единство" Сергей Аксенов.

9 марта несколько сотен людей вышли в центр Симферополя на протест, которым хотели показать, что жители Крыма против референдума, против военного решения конфликта и против российского вмешательства.

Как проходил референдум

Но уже 16 марта 2014 года в контролируемом военными России Крыму был проведен незаконный "референдум" (для Севастополя он был отдельным от "общекрымского"), в бюллетенях которого было два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?"

Утром следующего дня так называемый глава комиссии Верховного Совета Крыма по организации референдума Михаил Малышев сообщил о том, что якобы 96,77% участвующих в референдуме выступили за "воссоединение" с Россией.

Митинг за целостность Украины в Керчи 8 марта 2014 года КерчьFM

При этом по данным Меджлиса и некоторых правозащитных организаций России, явка на псевдореферендуме не превзошла и половины имеющихся избирателей, а присоединение к России поддержали около трети всего электората.

Кроме того, Аксенов в эфире Первого канала заявил, что в референдуме приняли участие около 40% крымских татар. Но лидер крымских татар Мустафа Джемилев сообщил, что почти весь его народ проигнорировал референдум.

Как известно, проведенный оккупантами референдум прошел со множеством нарушений. Так, например, бюллетени выдавали даже тем, кого не было в списках, включая граждан России, а пророссийская агитация продолжала висеть и в день "референдума". Более того, на некоторых участках кабинки для голосования были оформлены в цветах флага России – украинских флагов не было вовсе.

Сергей Аксенов на псевдореферендуме REUTERS

В части бюллетеней псевдореферендума уже изначально стояла галочка напротив варианта за присоединение к России. Также известно, что пророссийские сепаратисты с так называемыми дружинниками ходили по квартирам с выносной урной и настоятельно "рекомендовали" проголосовать.

А в Бахчисарайском районе в местах компактного проживания крымских татар не были созданы избирательные участки.

drugoi.livejournal.com

Еще за неделю до псевдореферендума Конституционный суд Украины признал его неконституционным. Совет безопасности ООН также не признал "референдум", а 27 марта 2014 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой заявила, что референдум в Крыму не имеет законной силы и не может служить основанием для какого-либо изменения статуса полуострова.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Крыму детей стягивают на "шабаш" в честь аннексии полуострова: родители возмущены.

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