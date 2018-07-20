Путин угрожает войной: в Раде сказали, к чему он готовится

Заявлениями об эскалацию конфликта на Донбассе и введением санкций, президент РФ Владимир Путин уже готовится дискредитировать и мешать проведению честных президентских выборов в Украине.

"Путин сегодня ищет формальный повод для того, чтобы эта эскалация состоялась, это во-первых. Второй момент - этот повод он формально использует для того, чтобы дать указание своим боевикам, активизировать боевые действия. Другое, это то, что они заявили о введении персональных санкций против украинских политиков в том числе", - сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Народный фронт" Игорь Лапин.

По его словам, таким образом Путин готовится к избирательному процессу в Украине, и будет пытаться всячески дискредитировать украинскую власть.

"Например, завтра скажут, что санкции ввели против Игоря Лапина. Мне то все равно, у меня там бизнеса нет, но почему ввели? Потому Игорь Лапин не хочет мира на Донбассе. И в таком случае со стороны России будут назначаться крайними ответственными те, кто как раз таки противостоит российской агрессии. И благодаря этому будет идти дискредитация", - говорит он.

Лапин объясняет, что введением санкций Россия будет побуждать бизнесменов спонсировать те политические силы, которые выступают против действующей власти, вместе с тем требуется активизация военных действий на Донбассе.

"На сегодня все понимают, что минский формат у нас не работает, и для того, чтобы привлечь внимание к этому формату, чтобы рассказывать нам о выборах в Донбассе, как будто мы их не хотим делать. Или как сейчас заявляет "Оппозиционный блок", посадить за стол переговоров боевиков ОРДЛО, тем самым отвлечь внимание от присутствия России, якобы там все решают Захарченко и Плотницкий, то есть, для этого требуется активизация, это все элементы гибридной войны", - добавил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия использует шанс нестабильной ситуации в Украине в период предвыборной кампании и очередных выборов президента Украины в 2019 году, чтобы восстановить эскалацию конфликта на Донбассе .