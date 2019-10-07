Путин срывает встречу в "нормандском формате": почему отвода войск на Донбассе не будет

Пророссийские террористы на Донбассе сорвали начало разведения сил и средств в районе поселков Золотое и Петровское на Луганщине, которое было согласовано участниками Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября.

Что это означает в контексте дальнейших переговоров в формате "нормандской четверки" – читайте в OBOZREVATEL.

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Сегодня, 7 октября, должен был начаться первый этап отвода войск в районе поселков Золотое и Петровское на Луганщине.

Из-за обстрелов со стороны пророссийских боевиков поселка Золотое украинские власти были вынуждены отложить начало разведения сил и средств на Донбассе.

Разведение войск было одним из условий согласования встречи лидеров стран "нормандского формата".

Путин саботирует встречу "нормандской четверки".

Отвод войск откладывается

В понедельник, 7 октября, глава МЗС Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.

"Сегодня (7 октября. — Ред.) должно было бы начаться разведение, и действительно об этом была договоренность с нашей переговорной команды в Минске… К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней тому назад Петровское и Золотое", — отметил он.

Вадим Пристайко "Лига.net"

"Насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов", — добавил Пристайко.

Такому решению предшествовала сводка штаба ООС по состоянию на сегодняшнее утро, где сообщалось о намеренном обстреле со стороны противника участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Обстрелы на Донбассе РБК

Как известно, ранее в Минске всеми сторонами, в том числе и Россией, была достигнута договоренность, что разведение сил начнется 7 октября. При этом в Кремле заявили, что хоть они и имеют определенное влияние на самопровозглашенные республики Донбасса, они считают происходящее внутриукраинским конфликтом.

"Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на "республики" Донбасса, но "республики" Донбасса в данном случае – это самостоятельные субъекты урегулирования этого конфликта. Кремль не является стороной этого конфликта", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встречи в "нормандском формате" не будет

Дело в том, что успешный отвод войск в Золотом и Петровском с обеих сторон было одним из условий для согласования встречи глав "нормандской четверки". Теперь же проведение саммита стало под угрозой, и не в последнюю очередь из-за нежелания вести переговоры со стороны Российской Федерации.

"Пророссийскими боевиками управляют непосредственно из Кремля, и таким образом Путин пытается сорвать встречу в "нормандском формате", ведь понятно, что эти переговоры не является для него приоритетом. Ведь каждый раз они выдвигают все новые и новые условия для того, чтобы этот саммит состоялся", – сказал в комментарии OBOZREVATEL экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

Владимир Путин РИА Новости

В противном бы случае, в Кремле нашли все возможности, чтобы повлиять на своих наемников и дать реализоваться отводу войск на Луганщине, считает военный эксперт.

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"Этот процесс, который был запущен три года назад, и должен был быть реализован в Золотом и Петровском, теперь отмотан назад. И, к сожалению, этот тлеющий конфликт на востоке Украины будет продолжаться достаточно долгое время", – выразил предположение Селезнев.

С таким мнение согласен и ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай, говоря, что Россия не заинтересована в проведении встречи "нормандской четверки" без определенных уступок со стороны Украины, а именно в принятии изменений к Конституции и предоставления оккупированным территориям особого статуса.

Но даже не это является главным для РФ, нарушая договоренности по отводу войск они повышают ставки и давят на Зеленского.

"Еще во время предвыборной гонки за кресло президента, а затем и на внеочередных выборах в ВРУ, Зеленский проводил свою кампанию на призывах, что он знает секрет, как договориться с Россией и прекратить войну. И сейчас РФ хочет ударить по рейтингам Зеленского и по нему лично, показать, что он не может выполнить обещания с которыми он пришел к власти, в соответствии заставить его пойти на уступки", – говорит Гай.

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И главной задачей Кремля является заставить украинского президента начать прямые переговоры с главарями так называемых "Л/ДНР", что будет означать полную легализацию этих "республик" и признание гражданского конфликта в Украине.

"Сейчас встреча в "нормандском формате" для РФ не интересна, а заинтересовала бы она их только тогда, если бы Украина пошла на сдачу своих интересов и подписала за собой какие-то обязательства. Но в первую очередь РФ не хочет выступать субъектом этой войны, и она всячески пытается доказать миру, что она не принимает в ней участие", – объяснил он.

Таким образом, Зеленский попал в тупик, из которого у него есть два варианта выхода, и оба неутешительные.

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"Первый вариант – капитуляция, он пойдет на все требования РФ и начнет переговоры с представителями "Л/ДНР". Или он будет вынужден полностью вернуться к политике Петра Порошенко и решать вопрос дипломатическим путем", – рассказал Гай.

Учитывая, что первый вариант грозит началом третьего Майдана, предпочтительным остается второй вариант, но и в этом случае Зеленский уже сам себе успел наделать проблем.

"У нас очень много потеряно на международной арене, мы видим ситуацию в ПАСЕ, и те гадости, которые он говорил в сторону Меркель и Макрона в ходе телефонного разговора с Трампом. К тому же Зеленский очень много пообещал западным лидерам, и самому Трампу он пообещал много таких вещей, которые физически не может выполнить", – объясняет волонтер.

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"Зеленский попал в патовую ситуацию, если он не хочет нового Майдана и разделить судьбу, возможно и хуже, чем Янукович, он должен вернуться к политике защиты национальных интересов Украины, или будет Майдан и все. Вот такая дилемма, и она плоха для всех украинцев", – отметил Гай.

Акции протеста в Украине

Как известно, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября, помимо разведения сил и средств в Золотом и Петровском, стороны согласовали текст так называемой формулы Штайнмайера – план выполнения Минских соглашений, подписанных главами Украины, России, Франции и Германии в феврале 2015 года.

Суть "формулы" заключается в том, что закон об особом статусе Донбасса применяется на временных условиях с момента проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ о признании результатов выборов.

Правда, до сих пор не решен вопрос об обеспечении безопасности во время проведения местных выборов на оккупированных территориях, а именно – вывод войск и установление контроля над украинско-российской границей властями Украины.

Подписание договора стало причиной проведения ряда протестов по всей Украине под названием "Нет капитуляции". Последняя акция прошла в воскресенье, 6 октября, которая собрала на Майдане Независимости более 10 тысяч человек.

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Участники всеукраинского вече выдвинули ряд требований к украинским властям, настаивая на запрете внедрения особого статуса для отдельных районов Донетчины и Луганщины или любых других регионов Украины; внедрения амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".

На запрете отвода украинских войск от линии разграничения; образовании любых негосударственных военизированных формирований, в частности "народных милиций" на территории оккупированного Донбасса; проведения выборов в любые органы власти или самоуправления на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" до получения полного контроля по всей длине украино-российской границы.

А также требовали выхода из бесперспективного Минского формата и инициации Будапештского формата переговоров.

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