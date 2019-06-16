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"Путин, спаси!" Фанаты "русского мира" в Крыму пожаловались на жизнь

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В Бахчисарайской районе оккупированного Россией Крыма местные жители выступили против рейдерского захвата дачного кооператива.

Об этом информирует в Twitter блогер "КРЫМский бандеровец", опубликовав видеообращение людей к главе РФ Владимиру Путину.

"Путин, помоги! Путин, спаси! Ватники Бахчисарайского района записали видеообращение к Путину, в котором пожаловались, что у них отжимают землю. Ватники скулят, что вернулись 90-е, а у многих из них это единственное жилье, которого их лишают", - рассказал блогер.

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Жители Крыма пожаловались на новые проблемы

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Пользователи сети также не стали жалеть крымчан, отмечая, что они получили то, чего заслуживали.

"Им мост какой красивый построили, все равно недовольны. Ну что за люди?" "Какой рейдерский захват? Это были местные силы самообороны. Не тревожьте царя своими заботами", "Даже не жалко", - смеются комментаторы.

"Путин, спаси!" Фанаты "русского мира" в Крыму пожаловались на жизнь
"Путин, спаси!" Фанаты "русского мира" в Крыму пожаловались на жизнь
"Путин, спаси!" Фанаты "русского мира" в Крыму пожаловались на жизнь
"Путин, спаси!" Фанаты "русского мира" в Крыму пожаловались на жизнь
"Путин, спаси!" Фанаты "русского мира" в Крыму пожаловались на жизнь

Как сообщал OBOZREVATEL, в России целый город попросил Канаду об убежище, записав видеообращение. Местные власти взбесились на людей, обвинив их в "дискредитации России" и призвав больше работать.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
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