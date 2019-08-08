"Путин смеется": Соколова оценила звонок Зеленского в Кремль

Звонок президента Украины Владимира Зеленского к лидеру России Владимиру Путину с требованиями прекратить войну на Донбассе могли вызвать у последнего лишь смех.

Ведь за последние пять лет он привык к подобным призывам и не собирается на них реагировать, отметила украинская журналистка Янина Соколова во время онлайн-встречи с фанатами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Владимир Зеленский имел брифинг, на котором он рассказал, что, мол, звонил Владимиру Путину и сказал ему, что хватит стрелять и убивать наших людей. Я думаю, что Путин за эти пять лет агрессии и оккупации уже со смехом воспринимает такие звонки. Поэтому огромный привет Зеленскому. Хотелось бы, чтобы не звонки, а действия раздавались из окон офиса президента", – сказала она.

Янина Соколова

Кроме того, уверена Соколова, президент должен проводить брифинги на такие острые темы регулярно, а не тогда, когда общество уже глубоко взволновано переживаниями о том, что же будет дальше.

"А звонки Путину ... Я думаю, что никто из вас не имеет иллюзий – с этим врагом можно говорить только на языке силы, и войну эту можно или выиграть, или проиграть. Компромиссы в этой ситуации ничтожны", – отметила телеведущая.

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