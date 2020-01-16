Путин раздает паспорта РФ: стало известно, сколько украинцев перешли на сторону оккупантов

В России заявили, что количество украинцев, получивших российские паспорта, за прошлый год составило 500 тысяч человек.

Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, передает РИА Новости. Она отметила, что это практически вдвое больше, чем в 2018 году. Тогда эта цифра составляла 270 тысяч.

В МВД также добавили, что такой прирост в основном был обеспечен за счет жителей Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что жителей Донбасса "большинство".

Паспорта РФ

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Международное сообщество осудило решение Путина. Мировые лидеры выступили против Кремля, подчеркнув, что Донбасс – это Украина, и таким образом Россия нарушает Минские соглашения. В частности, официальное заявление опубликовало посольство США в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский посоветовал российским властям не тратить зря время, "пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ".

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