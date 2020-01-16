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16 января • обновлено в 11:15
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Путин раздает паспорта РФ: стало известно, сколько украинцев перешли на сторону оккупантов

1.8т
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В России заявили, что количество украинцев, получивших российские паспорта, за прошлый год составило 500 тысяч человек.

Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, передает РИА Новости. Она отметила, что это практически вдвое больше, чем в 2018 году. Тогда эта цифра составляла 270 тысяч.

В МВД также добавили, что такой прирост в основном был обеспечен за счет жителей Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что жителей Донбасса "большинство".

Паспорта РФ

Паспорта РФ

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Международное сообщество осудило решение Путина. Мировые лидеры выступили против Кремля, подчеркнув, что Донбасс – это Украина, и таким образом Россия нарушает Минские соглашения. В частности, официальное заявление опубликовало посольство США в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский посоветовал российским властям не тратить зря время, "пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ".

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
получил российское гражданство российские паспорта
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Комментарии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Жизнь все расставляет по своим местам...
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Комментарии излишни. Гражданство свинарника меняют на гражданство самой лучшей страны в мире.
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1
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Виня - это имя или фамилия?
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0
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Виня Ксения
Виня Ксения
Кристина Стефанова, что ты можешь знать о гражданстве, негражданка.
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1
Santi Amonito
Santi Amonito
Что ватник, что аззиянин - одной тайги ягода. Вот пусть к@цапстан и ставит их на своё "довольствие".
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2 из 3 ответов | показать все
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Santi Amonito, а что есть ещё какая область вна Украине на довольствие поставить?
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0
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Santi Amonito, Так у вас туловище дырявое довольствия нет,вот люди и выбирают где лучше, кто к пшекам унитазы мыть,кто в Россию жить по человечески.
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