Путин "объявил крестовый поход" против санкций из-за Украины – Климкин

Дарья Дурова Общество 01:10, 24.05.2020 Обновлено: 01:17, 24.05.2020

Президент России Владимир Путин всеми силами пытается избавиться от мировых санкций из-за аннексии Крыма, потому что "других побед в ближайшее время у него не будет".

Такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Владимир Путин
zn.ua

"Россия какой крестовый поход объявила против санкций: нанимает консалтинг, лоббистов, журналистов", – сказал он.

По мнению Климкина, Путину "с его проблемами, которые наслаиваются и становятся более сложными", нужны победы.

"А смягчения санкций – это и внутриполитическая победа, и внешнеполитическая победа. Других побед в ближайшее время у него не будет. И реально россияне будут бить в эту точку очень последовательно. Но крымские санкции 100% работают", – считает Климкин.

Он добавил, что собеседники из США – от политических аналитиков к членам Конгресса и Госдепартамента – "за" сохранение "крымских" санкций.

Как писал OBOZREVATEL, ранее военный обозреватель Михаил Жирохов пояснил план Владимира Путина с "полной боевой готовностью" "Л/ДНР" на Донбассе.

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