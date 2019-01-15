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''Войдут Беларусь и ''Л/ДНР'': ветеран АТО заявил о создании Путиным нового государства

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Президент РФ Владимир Путин поставил цель создать новое Союзное Государство до 2024 года. Кроме Беларуси, в него должны войти Южная Осетия и ОРДЛО.

"На своей ежегодной пресс-конференции в 2018 году Владимир Путин заявил, что численность народа, который он защищает, составляет 160 млн человек. Но по официальным оценкам Росстата в РФ проживает 146, 8 млн человек. То есть где-то они взяли еще 13,2 млн людей, а где они их взяли, посчитаем: в Беларуси – 9,5 млн человек, в "ДНР" – 2,3 млн, в "ЛНР" – 1,5 млн, в Южной Осетии – 0,05 млн человек. Вот вам и те 13,2 млн, которые не являются жителями РФ", – сообщил в комментарии OBOZREVATEL волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай.

По его словам, кроме России, именно Беларусь и такие непризнанные новообразования, как Южная Осетия и ОРДЛО, станут частью Союзного Государства, которое задумал создать Путин.

Владимир Путин

Владимир Путин

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"Как быстро это произойдет? В 2024 году встанет вопрос последнего срока Путина на посту президента, потому что Конституция ему не позволяет занимать эту должность. Соответственно, для того, чтобы он остался у власти, а он не может уйти, нужно менять Конституцию РФ или создавать новую Конституцию нового государства. Создание Союзного Государства рассматривается как один из путей остаться Путину у власти", – рассказал волонтер.

Гай объясняет, что сейчас ведутся активные действия по присоединению Беларуси к РФ на информационном поле, в то время на территории "Л/ДНР" оккупанты начнут раздавать российские паспорта, чтобы в случае чего рассказывать, что на тех территориях проживают граждане России.

К тому же, под ударом окажется и Украина, как считает военный журналист, у Путина есть цель присоединить украинские территории к новому Союзному Государству.

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"Присоединение Украины к Союзному Государству – это среднесрочная перспектива, которую РФ взяла за цель. Каким образом они будут ее достигать? В первую очередь сейчас они вмешаются в президентские и парламентские выборы. А после того, как они проиграют, а они проиграют точно, будут рассматривать силовой вариант", – считает Гай.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Эксклюзив
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Тег
Новости России
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Файбер Моня
Файбер Моня
".. москалi не розумiють, що якщо нам дадуть багато грошiв, ми станемо непереможними..", - А. Парубiй. ))
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Крым Андрей
Крым Андрей
Скакелы, на каких фронтах вашей войны, этот гей заслужил звание вытирана АТО?
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Тыц пиzдыц. Полотёр всё знает
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