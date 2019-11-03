Узнал о существовании Мари Кондо. Неиллюзорно охуел. Тетенька - специалист и консультант по наведению порядка в доме. Миллионерша. Владелица собственной империи. Автор четырех бестселлеров по уборке. По уборке, с*кабл*ть. Бестселлеров, с*кабл*ть. По версии журнала Тайм входит - внимание - в ТОП-100 самых влиятельных людей в мире.
Баба, которая учит домохозяек, как правильно раскладывать коробки в доме и где хранить труселя - одна из самых влиятельных людей планеты!
Бл*ть, не тем я занимаюсь. Определенно, не тем.
Чем больше узнаю таких новостей, тем чаще думаю, что Путин, с*ка, правильно их считал. Мир скатывается в полный еб*нутый инфантилизм. Абсолютная неспособность ни к чему. Коуч по наведению порядка, бл*дь. Еще пару тройку столетий, и "Идиократия" станет документальным фильмом.
Следующим ТОП-100 влиятельных людей на планете станет авторка, которая напишет пять бестселлеров о том, как вытирать жопу. Истинно вам говорю.
А вы еще Грете удивляетесь.
Идиотизм на марше.
Во всём.
ЗЫ: Судя по комментом, я определенно стану коучем по вытиранию жопы. Даже у меня оказалась туча читателей, которые не в состоянии самостоятельно выкинуть старое г*вно из дома, остановится скупать новое и им для этого нужен эксперт, бл*дь, мотивация, тренинги и книги.
Да это же просто прекрасно!
Ура. Я нашел новую нишу.
Готовьте ваши денежки.
Итак, сейчас я вас научу...
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