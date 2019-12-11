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11 декабря • обновлено в 10:54
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Путин пошел на новую уловку с гражданством для украинцев: в чем суть

2.2т
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В России заявили, что украинцев и белорусов, которые свободно разговаривают на русском языке, могут освободить от собеседования при приеме в гражданство РФ.

Такое заявление сделал замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, представив соответствующий законопроект, передает "Коммерсант".

"Факт свободного владения соискателями российского гражданства русским языком будет фиксироваться при приеме заявления комиссионным актом и средствами аудиоконтроля", – заявил Зубов.

Украинцев, которые свободно разговаривают на русском, могут освободить от собеседования при приеме в гражданство РФ

Украинцев, которые свободно разговаривают на русском, могут освободить от собеседования при приеме в гражданство РФ

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По его словам, закон якобы "оптимизирует процедуру приема в российское гражданство более 172 тысяч граждан Украины и около 32 тысяч граждан Белоруссии, которые постоянно проживают в РФ на основании вида на жительства".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

  • В СНБО Украины рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.

  • Зеленский осудил решение Путина по паспортам. В то же время он поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической Родины".

  • Также на захваченной части Донбасса оккупационная власть заставляет так называемых военных получать паспорта РФ.

  • Для того, чтобы обеспечить "Л/ДНР" российскими паспортами, понадобится не менее 27 лет из-за низкой скорости их выдачи.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Гражданство российские паспорта
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Какое коварство. )))
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