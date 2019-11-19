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19 ноября • обновлено в 14:32
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Путин пошел на новую подлость с паспортами РФ на Донбассе: выяснились подробности

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На территории оккупированных районов Донецкой области намерены открыть еще пять дополнительных межрайонных пунктов приема документов для получения паспортов России.

Таким образом президент РФ Владимир Путин продолжает фактически делать законным свое военное присутствие на Донбассе. Об этом сообщает "24 канал".

В частности, два пункта планируют сделать в Донецке и по одному – в Горловке, Енакиево и Макеевке. Представители оккупационных властей убеждены, что это даст им возможность дополнительно обслуживать около 200 человек в сутки.

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Паспорта РФ

Паспорта РФ

Отмечается, что заместитель начальника управления миграционной службы "МВД ЛНР" Руслан Найда заявил, мол, почти 40 тыс. украинцев, проживающих на оккупированных территориях Луганской области, уже имеют российские паспорта. Помимо этого, по его словам, еще более 60 тыс. местных ожидают получения таких документов.

"На фоне массовой выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса показательным является заявление председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Он сказал о том, что выступает против идеи отказа от оккупированной части Донбасса. Главная ценность любого государства – его граждане и его территории – сказал он в интервью "Фокусу", – говорится в статье.

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В то же время приводятся слова российского губернатора Василия Голубева, который утверждает, что больше 170 тыс. жителей ОРДЛО уже получили паспорта граждан Российской Федерации в Ростовской области России. Он считает, что это не создало какой-либо нагрузки на социальную сферу российского региона, потому что множество этих людей вернулись обратно.

Как подчеркивает издание, таким образом создается юридический прецедент для наличия на территории Украины граждан с российскими паспортами. Ведь, подписав указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям "ДНР/ЛНР", президент РФ Путин фактически узаконивает свое военное присутствие на оккупированных территориях Донбасса, а также легализует местных террористов.

"У президента России будут основания говорить, что в Украине нарушаются уже не права русскоязычных граждан, а непосредственно граждан РФ", – отмечается в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, все "должностные" лица в "ДНР" до конца 2019 года обязаны оформить российский паспорт, иначе их приравняют к предателям. Об этом сообщил донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, российский паспорт требуют также и у обычных граждан при устройстве на работу, а террористов, у которых его нет, увольняют с "армии".

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Автор
Дина Баронова Дина Баронова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
выдача паспортов в Донецке российские паспорта Новости ДНР
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ну вот и принуждение к миру не за горами!!!!
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Второй Вилли
Второй Вилли
Ну так уйло, оно вообще очень подлое. )
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
а где сообщения о том что украинцев под дулом автомата заставляют получать российский паспорт? ну как в Крыму, на референдуме автоматами заставляли голосовать за присоединение к России, так и здесь, автоматами заставляют украинцев получать паспорт и переезжать в Россию.
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