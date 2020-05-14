Путин подсунул "троянского коня" в самое сердце Украины: диссидент раскрыл план России

Скандальный проект Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" от художественного руководителя, российского кинорежиссера Ильи Хржановского является сугубо "путинским".

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил известный диссидент и правозащитник, сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваад) Украины Иосиф Зисельс. Он назвал его "троянским конем" главы РФ в самом сердце нашей страны.

"Я занимаюсь мемориальными проектами, посвященными жертвам Холокоста, уже более тридцати лет. Много лет принимаю участие во всех событиях вокруг Бабьего Яра. И воюю с этим российским проектом Мемориального центра уже более 4 лет", – пояснил диссидент.

Зисельс назвал проект мемориала в Бабьем Яру "путинским"

В то же время он подчеркнул, что критично относится к письму деятелей культуры, направленного против методов Хржановского. По его убеждению, единственный позитив такого обращения заключается в том, что оно привлекает внимание к этой проблеме. Однако письмо отвлекает от главной цели.

"Надо прежде всего говорить о том, что этот проект российский, что он очень коварный по отношению к Украине, и это "троянский конь", который Путин "дарит" Украине во время войны, которую он ведет с ней. Проблема не в директоре и не в художественном руководителе, а в том, что это путинский проект", – отметил Зисельс.

По его мнению, путинизм этого проекта заключается в том, что российская война включает в себя и гибридную. К тому же существует ее глобальный информационный фронт.

"Он не только в Украине. Этот огромный финансовый ресурс направлен на агентов влияния, которые живут на Западе и являются очень известными людьми – политиками или бывшими политиками, которых подкупает Россия, чтобы они были агентами влияния", – пояснил диссидент.

Художественным руководителем проекта Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" является российский кинорежиссер Илья Хржановский

По его словам, этим мемориалом Путин стремится доказать всему миру в гибридной войне, что "украинцы нелепые и не являются отдельной нацией".

"Что россияне и украинцы – это "один народ". Что украинцы антисемиты, националисты, фашисты, нацисты. И если ему удастся построить этот музей, то миллионам его посетителей будут показывать, какие плохие украинцы. Причем на территории Украины, в ее столице", – отметил Зисельс.

Он добавил: даже сам факт того, что россияне делают проект в Украине, является негативным для ее имиджа. Ведь тогда всем будут намекать или даже прямо говорить: "мол, видите, украинцы – никто, они не смогли построить мемориал Бабьего Яра, а россияне смогли".

"Кроме того, все то "победобесие", которое мы сейчас видим в российской политике, будет проходить через этот музей. Я в этом не сомневаюсь. Будут продвигаться месседжи, что это победа советской власти над нацизмом. Потому что они иначе не могут. Говорят же – что бы русские ни делали, все равно получается автомат Калашникова", – подытожил Зисельс.

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