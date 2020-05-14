Путин подсунул "троянского коня" в самое сердце Украины: диссидент раскрыл план России

Скандальный проект Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" от художественного руководителя, российского кинорежиссера Ильи Хржановского является сугубо "путинским".

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил известный диссидент и правозащитник, сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваад) Украины Иосиф Зисельс. Он назвал его "троянским конем" главы РФ в самом сердце нашей страны.

"Я занимаюсь мемориальными проектами, посвященными жертвам Холокоста, уже более тридцати лет. Много лет принимаю участие во всех событиях вокруг Бабьего Яра. И воюю с этим российским проектом Мемориального центра уже более 4 лет", – пояснил диссидент.

Зисельс назвал проект мемориала в Бабьем Яру "путинским"

В то же время он подчеркнул, что критично относится к письму деятелей культуры, направленного против методов Хржановского. По его убеждению, единственный позитив такого обращения заключается в том, что оно привлекает внимание к этой проблеме. Однако письмо отвлекает от главной цели.

"Надо прежде всего говорить о том, что этот проект российский, что он очень коварный по отношению к Украине, и это "троянский конь", который Путин "дарит" Украине во время войны, которую он ведет с ней. Проблема не в директоре и не в художественном руководителе, а в том, что это путинский проект", – отметил Зисельс.

По его мнению, путинизм этого проекта заключается в том, что российская война включает в себя и гибридную. К тому же существует ее глобальный информационный фронт.

"Он не только в Украине. Этот огромный финансовый ресурс направлен на агентов влияния, которые живут на Западе и являются очень известными людьми – политиками или бывшими политиками, которых подкупает Россия, чтобы они были агентами влияния", – пояснил диссидент.

Художественным руководителем проекта Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" является российский кинорежиссер Илья Хржановский

По его словам, этим мемориалом Путин стремится доказать всему миру в гибридной войне, что "украинцы нелепые и не являются отдельной нацией".

"Что россияне и украинцы – это "один народ". Что украинцы антисемиты, националисты, фашисты, нацисты. И если ему удастся построить этот музей, то миллионам его посетителей будут показывать, какие плохие украинцы. Причем на территории Украины, в ее столице", – отметил Зисельс.

Он добавил: даже сам факт того, что россияне делают проект в Украине, является негативным для ее имиджа. Ведь тогда всем будут намекать или даже прямо говорить: "мол, видите, украинцы – никто, они не смогли построить мемориал Бабьего Яра, а россияне смогли".

"Кроме того, все то "победобесие", которое мы сейчас видим в российской политике, будет проходить через этот музей. Я в этом не сомневаюсь. Будут продвигаться месседжи, что это победа советской власти над нацизмом. Потому что они иначе не могут. Говорят же – что бы русские ни делали, все равно получается автомат Калашникова", – подытожил Зисельс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинский шоумен Сергей Притула выразил возмущение тем, что к работе над созданием Мемориального центра "Бабий Яр" вовлечен российский режиссер Илья Хржановский, который является автором скандального фильма "Дау. Дегенерация".

Прокуратура начала уголовное производство относительно вероятного нарушения прав детей во время съемок "Дау. Дегенерация" режиссера Ильи Хржановского. Также в сети появилась реакция БФ Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", художественным руководителем которого является Хржановский.

Строительство мемориала в урочище Бабий Яр в Киеве скандальное не только назначением на должность художественного руководителя режиссера из РФ Ильи Хржановского, который снял сцены насилия над младенцами.

Грозит Украине и участие в проекте таких одиозных олигархов, как Павел Фукс.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!