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"Застолбил территории?" Украинцев разозлило скандальное решение Путина

5.8тЧитать новость на украинском

Социальные сети вмиг облетела новость о переименовании нескольких полков российской армии в честь украинских городов.

Пока мотивы этого шага остаются неизвестными, но для того, чтобы понять, что об этом думает общество, OBOZREVATEL собрал реакцию украинцев на скандальное решение.

"Издевательство? Безумие? Наглость? Без сомнения. На фоне войны, потерянных жизней, сломанных судеб. И все-таки держите голову холодной ― нельзя расходовать силы впустую. Есть замечательная пословица: "А нам своє робити". Без громких слов. Потому что самые важные дела любят тишину", ― написала заместитель шеф-редактора издания OBOZREVATEL Анна Молчанова.

Новости
Путин намекнул, куда перекинет войска в Украине - блогер

Народный депутат Украины от фракции БПП Владимир Арьев посчитал это предвестником трудных для Украины времен.

"Эти плохо замаскированные под "память" Второй мировой (войны. ― Ред.) названия милитаристских группировок свидетельствуют о том, что у нас впереди нелегкие времена. И не только у нас", ― написал он.

Украинский журналист и активист Родион Шовкошитный считает утверждение таких названий игрой Путина.

"Все никак не наиграется в "деды воевали". 6-й танковый полк отныне стал "гвардейский Львовский". 68-й танковый полк ― "гвардейский Житомирско-Берлинский". 163 танковый полк ― "Нежинский". Еще несколько он назвал белорусскими городами, столицей Польши и немецким Берлином", ― отметил он.

Жительница Запорожья Лела Нижарадзе в своем посте высказала подозрение о наступлении после проведения чемпионата мира по футболу.

"Застолбил территории? Одному Богу известно, что будет после этого чемпионата", ― написала она.

"Осталось 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска дать название "Гвардия малайзийская голландская". Естественно на шевронах должен красоваться главный "трофей" - МН17", ― написал журналист Роман Цимбалюк.

"Всем военнослужащим Российской Федерации, сдавшимся в плен с оружием в руках, вместо мучительной смерти в застенках карателей предлагаем комфортную лагерную отсидку в городах, имена которых носят их воинские подразделения. Акция сезонная, количество мест ограничено", ― высказался волонтер Роман Доник.

Как писал OBOZREVATEL, российские наемники готовили провокацию в центре Киева.

Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Мокши кровью собственной умоется если к нам полезут!!!
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Луцюк Виталий, ты уже научился отбивать своей кастрюлей крылатые ракеты, аника-воин?
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Русский Солдат
Русский Солдат
Хохлы, это просто возврат исторических названий, хватит ссаться под себя.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Русский Солдат, - больной на всю голову платный ТРОЛЛЬ-путинский!!! Шт
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Тинькоф Евгений
Тинькоф Евгений
Русский Солдат, вопервых хуе..сос путинский, здесь ссали толька На тебя! а вовторых, первый раз согласен с тобой убогим троллем! ваше неадекватное хуй..ло не найгралось в солдатиков времен ВОВ, и готово давать любые кликухи своим конно-космическим полкам! завтра появятся велосипедные дивизии им.Мой Додыра, и это будет нормально для вашей помойки!
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