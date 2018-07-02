"Застолбил территории?" Украинцев разозлило скандальное решение Путина

Социальные сети вмиг облетела новость о переименовании нескольких полков российской армии в честь украинских городов.

Пока мотивы этого шага остаются неизвестными, но для того, чтобы понять, что об этом думает общество, OBOZREVATEL собрал реакцию украинцев на скандальное решение.

"Издевательство? Безумие? Наглость? Без сомнения. На фоне войны, потерянных жизней, сломанных судеб. И все-таки держите голову холодной ― нельзя расходовать силы впустую. Есть замечательная пословица: "А нам своє робити". Без громких слов. Потому что самые важные дела любят тишину", ― написала заместитель шеф-редактора издания OBOZREVATEL Анна Молчанова.

Народный депутат Украины от фракции БПП Владимир Арьев посчитал это предвестником трудных для Украины времен.

"Эти плохо замаскированные под "память" Второй мировой (войны. ― Ред.) названия милитаристских группировок свидетельствуют о том, что у нас впереди нелегкие времена. И не только у нас", ― написал он.

Украинский журналист и активист Родион Шовкошитный считает утверждение таких названий игрой Путина.

"Все никак не наиграется в "деды воевали". 6-й танковый полк отныне стал "гвардейский Львовский". 68-й танковый полк ― "гвардейский Житомирско-Берлинский". 163 танковый полк ― "Нежинский". Еще несколько он назвал белорусскими городами, столицей Польши и немецким Берлином", ― отметил он.

Жительница Запорожья Лела Нижарадзе в своем посте высказала подозрение о наступлении после проведения чемпионата мира по футболу.

"Застолбил территории? Одному Богу известно, что будет после этого чемпионата", ― написала она.

"Осталось 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска дать название "Гвардия малайзийская голландская". Естественно на шевронах должен красоваться главный "трофей" - МН17", ― написал журналист Роман Цимбалюк.

"Всем военнослужащим Российской Федерации, сдавшимся в плен с оружием в руках, вместо мучительной смерти в застенках карателей предлагаем комфортную лагерную отсидку в городах, имена которых носят их воинские подразделения. Акция сезонная, количество мест ограничено", ― высказался волонтер Роман Доник.

Всем военнослужащим российской федерации, сдавшимся в плен с оружием в руках, вместо мучительной смерти в застенках карателей, предлагаем комфортную лагерную отсидку в городах имена которых носят их воинские подразделения. Акция сезонная, количество мест ограничено. — Роман Донік (@donikroman) 2 июля 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, российские наемники готовили провокацию в центре Киева.