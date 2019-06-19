"Путин панически боится": самые смелые цитаты Тымчука

Народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, которого обнаружили мертвым 19 июня, остро критиковал действия Кремля и президента России Владимира Путина, а также говорил о проблемах и возможностях украинской армии.

Так, "Информационное сопротивление" активно собирало информацию о российской агрессии, в связи с чем Тымчук не раз озвучивал возможные планы Путина по Украине и рассказывал, на что следует обратить внимание ВСУ.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые смелые цитаты нардепа.

Дмитрий Тымчук РБК-Украина

По его словам, первоочередное задание для Украины – подготовленная армия, которая соответствует стандартам НАТО.

"Есть правило: армия должна быть готова не к наиболее вероятным сценариям угрозы, а к наиболее масштабным. Если мы предполагаем, что может быть широкомасштабное наступление, мы должны к нему готовить свои Вооруженные силы", – подчеркивал он.

"Если бы мы были членом НАТО, мы бы чувствовали себя более спокойно. Но мы не являемся частью Альянса, поэтому можем рассчитывать только на себя… Происходит развитие всех видов Вооруженных сил. Это как раз тот ответ, который мы даем на возможность осуществления Россией широкомасштабной агрессии", – отмечал Тымчук.

"Я уверен, что если бы к Донбассу присоединилось вторжение "зеленых человечков" с территории Беларуси, ВСУ с этим справились бы, если бы речь не шла об открытой агрессии со стороны РФ. Но если бы нам предложили воевать в Афганистане, я очень сомневаюсь, чтобы мы смогли своими силами обеспечить даже одну бригаду", – обращал внимание нардеп.

Дмитрий Тымчук file.liga.net

Он не раз говорил о том, что Кремль делает упор на вмешательство в предвыборную кампанию в Украине.

"Их первая стратегическая линия – добиться прихода к власти в Украине пророссийских сил, соответственно, тогда все проблемы Кремля вообще решаются. С теми из них, которых Москва считает договороспособными, и которые даже могут нами позиционироваться как вполне проукраинские и патриотические. Эти кандидаты постараются за какие-то дивиденды, путем какого-то торга получить лояльность к себе со стороны Кремля, а Москва будет добиваться каких-то целей по Донбассу", – пояснял нардеп.

Тымчук открыто говорил о проблеме, которая назрела в НАТО из-за России: "В НАТО "скушали" войну против Грузии и оккупацию части ее территории, "скушали" начало военной агрессии против Украины и оккупацию Крыма и части Донбасса, появление целых соединений российских войск на западных кордонах РФ и массы войск в Крыму, размещение носителей ядерных зарядов (а может, и самого ядерного оружия) в том же Крыму и Калининградской области, российскую агрессию в Черном и Азовском морях, разрушение Москвой международной правовой договорной базы в сфере безопасности, и т.д., и т.п. "Скушали" даже тот факт, что уже в конце 2014 года Кремль в своей новой военной доктрине назвал НАТО главной угрозой для национальной безопасности РФ".

Дмитрий Тымчук hromadske.ua

Он также не боялся критиковать действия Кремля, и объяснял, зачем Путин набивает военными Крым.

"Российская власть вопит на каждом углу, что "Крым – это регион РФ". Т.е., надо полагать, в глазах Путина Крым статусно ничем не отличается от любого другого субъекта РФ. Однако мы не видим в Брюсселе "представительств" Мордовии, Хакасии или Тывы. А оккупированному Крыму оно зачем-то срочно понадобилось. Полное впечатление, что в Кремле сами не верят в то, что Крым – "российский".

"Набивая его войсками, Путин демонстрирует, что Россия в регионе имеет очень серьезные позиции в военном плане. То же самое касается и увеличения военно-морского флота в Черном море. При всех стараниях, усилиях россиян на господство в море, нужно понимать, что Черное море – это довольно неблагоприятный театр военных действий в случае какого-либо вооруженного конфликта. Черное море – закрытое и очень маленькое. Соответственно, те системы вооружения, которые есть у РФ и стран НАТО — полностью перекрывают акваторию Черного моря", – делился мыслями Тымчук.

Він также не боялся выступать против российского лидера Владимира Путина.

"До окончания текущего избирательного процесса в Украине Россия в реальности не намерена активизировать решение наиболее чувствительных для Киева вопросов, таких как урегулирование ситуации на Донбассе, освобождение украинских военнопленных и политзаключенных, транзит энергоносителей через украинскую территорию", – говорил Тымчук.

"Причина очевидна: Путин панически боится, что любые позитивные сдвиги на указанных направлениях могут повысить рейтинг действующей украинской власти", – заявлял нардеп.

Тымчук рассказывал о сне, который преследует его уже несколько лет.

"Я убиваю Путина. В упор. Глядя в эти бесцветные, полные внутренней пустоты глазенки. Из ср*ного ПМ. Я просыпаюсь без сожалений. Я не думаю, что это ненависть. Это – Справедливость", – говорил он.

Он также критиковал призывы "не стрелять в ответ на Донбассе".

"Тогда нужно просто забрать все подразделения из этого региона, и пусть эти товарищи там, что хотят, то и делают. Я, как человек военный, смысла в этом вообще не вижу", – высказывался Тымчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы бурно отреагировали на смерть Тымчука. Сеть взорвалась спорами о причине гибели. Правоохранители назвали три основные версии произошедшего.

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