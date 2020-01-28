"Путин лично открыл ворота в Освенцим": Цимбалюк потроллил россиян из-за "победобесия"

Украинский журналист Роман Цимбалюк раскритиковал россиян за культивирование мифов об исключительной роли их страны в окончании Второй мировой войны.

В интервью радио "Эхо Москвы" он привел пример использования кремлевской пропагандой трагедии концлагеря Аушвиц-Биркенау (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Иногда складывается впечатление, что Владимир Путин лично открыл ворота в Освенцим, его все лично благодарят. Российские комментаторы очень часто говорят "российская", а потом исправляются – "советская армия освободила Освенцим и Европу". Мне кажется, как-то странно, когда о нашей общей победе говорят исключительно представители Российской Федерации. Те самые люди, которые начали после 2014 года двигать границы в Европе, по указанию которых убивают граждан Украины – как в Крыму, так и на Донбассе", – возмутился журналист.

Аушвиц-Биркенау

Он подчеркнул, что лицемерные заявления россиян о трагедии Холокоста на фоне событий последних лет, на которые они закрывают глаза, – это огромный шаг к повторению катастрофы человеческой цивилизации.

"Вот эти выражения – "антисемитизм" и "русофобия" – вам не кажется странным, что российские власти эти понятия используют через запятую? А мир начал страдать русофобией почему-то после 2014 года. И, мне кажется, тут какая-то проблема. Потому что получается, что используется эта трагическая история 75-летней давности, чтобы оправдать действия российского государства здесь и сейчас", – сделал вывод Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинского журналиста Виталия Портникова возмутило, что Израиль предоставил слово президенту РФ Владимиру Путину на памятных мероприятиях в честь 75-летия освобождения заключенных концлагеря Аушвиц.

Публицист напомнил, что именно Россия спустя десятилетия после краха Рейха вновь вернула войну в Европу.

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