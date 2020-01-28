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28 января • обновлено в 10:59
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"Путин лично открыл ворота в Освенцим": Цимбалюк потроллил россиян из-за "победобесия"

2.6т
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Украинский журналист Роман Цимбалюк раскритиковал россиян за культивирование мифов об исключительной роли их страны в окончании Второй мировой войны.

В интервью радио "Эхо Москвы" он привел пример использования кремлевской пропагандой трагедии концлагеря Аушвиц-Биркенау (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Иногда складывается впечатление, что Владимир Путин лично открыл ворота в Освенцим, его все лично благодарят. Российские комментаторы очень часто говорят "российская", а потом исправляются – "советская армия освободила Освенцим и Европу". Мне кажется, как-то странно, когда о нашей общей победе говорят исключительно представители Российской Федерации. Те самые люди, которые начали после 2014 года двигать границы в Европе, по указанию которых убивают граждан Украины – как в Крыму, так и на Донбассе", – возмутился журналист.

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Аушвиц-Биркенау

Аушвиц-Биркенау

Он подчеркнул, что лицемерные заявления россиян о трагедии Холокоста на фоне событий последних лет, на которые они закрывают глаза, – это огромный шаг к повторению катастрофы человеческой цивилизации.

"Вот эти выражения – "антисемитизм" и "русофобия" – вам не кажется странным, что российские власти эти понятия используют через запятую? А мир начал страдать русофобией почему-то после 2014 года. И, мне кажется, тут какая-то проблема. Потому что получается, что используется эта трагическая история 75-летней давности, чтобы оправдать действия российского государства здесь и сейчас", – сделал вывод Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Холокост Вторая мировая война
Персоны
Владимир Путин Роман Цимбалюк
Место
Россия
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Естественно в РККА были и люди, родившиеся в УССР. И естественно наверное для некоторых из них родным языком являлся украинский. Но они все были против евроинтеграции (СССР был тогда против по сути бета-версию Евросоюза), и современное украинское государство (и Цимбалюк тоже) для них был бы враг. Хотя бы из-за того, какие у Украины сейчас типа герои
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
В РККА конечно были не только русские. Хотя 2/3 прошедших ВОВ были призваны их РСФСР. Но Верховный главнокомандующий РККА товарищ Сталин находился в Москве. И Государственный Комитет Обороны тоже . Путин сейчас - их преемник.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какая мерзость - свидомизм. Просто физически противно читать этого скота. Напоминаю всем упоротым - как только территория укроини осквернилась первым памятником нацистам, массовым убийцам и антисемитам бaндере и шyxeвичу, вы потеряли святую свою принадлежность к великой Победе. Вы предавали своих предков потом ещё многократно, декоммунизация дело такое, вы резали, пилили, долбали и сносили по живому, но самое страшное уже было сделано. Именно поэтому у вас все так плохо. Именно поэтому вы вымираете и вымрете лет через 100. Земля пытается очиститься от гнили под названием "свидомисть". И она очистится. Аминь.
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Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина Стефанова, "Просто физически противно читать ...". Мадам, а не вы ли мне давали мудрейший совет : "не нравится, так и не читай."???
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