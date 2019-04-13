"Путин обязательно за нами придет": Муждабаев сделал пугающий прогноз

Российский журналист Айдер Муждабаев, который живет и работает в Украине, пригрозил новым вторжением главы РФ Владимира Путина.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook после визита кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко во Францию к президенту Эммануэлю Макрону.

"Ровно год назад я там был, в т.ч. в администрации президента Франции. Ощущение абсолютной пустоты. Адекватной оценки России и её агрессии практически нет. Хлопают глазами, слушают, не понимают, как мне кажется, ничего. Абсолютное воплощение демократии охлоса, победившего инфантилизма. Французы пока могут себе позволить, у них ещё не аннексировали Корсику. Но всё равно ощущение было грустное", - написал он.

Муждабаев заявил, что Путин "легко побеждает" Запад, назвав эти страны "инфантильными и глупыми".

"Только Украина и Литва, может, Польша, в Европе ещё как-то пытались быть адекватными. Но некоторым, видимо, надоело, устали от войны, утомились от неё на диванах. Хочется ни о чем не думать в ожидании царской плётки. Она прилетит, не приходится сомневаться. Путин любит такое — расслабленное, неадекватное, он обязательно за нами придёт", - заявил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, после первого тура выборов президента Муждабаев сделал скандальное заявление о том, что в Украине якобы победил пророссийский электорат, а страна "проиграла информационную войну Кремлю".

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