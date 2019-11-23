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23 ноября • обновлено в 20:18
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Путин обречен на провал: США сделали мощное заявление о Голодоморе в Украине

1.6т
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США почтили память жертв Голодомора в Украине, сравнив зверства советского режима в отношении украинцев с современной агрессией России.

Об этом заявила спикер Государственного департамента Морган Ортагус в видеообращении, опубликованном на странице посольства Штатов в Киеве.

"В ноябре мы чтим и вспоминаем миллионы украинцев, погибших 86 лет назад во время Голодомора, ужасного голода, созданного варварской политикой сталинского режима. Хотя эта ужасная трагедия была одним из самых жестоких событий ХХ века, Советскому союзу не удалось сломить дух украинского народа", - заявила Ортагус.

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Спикер отметила, что Кремль, как и СССР, даже сейчас стремится к уничтожению Украины и ее народа.

"Теперь Украина вновь подверглась нападению. Оккупация Крыма Россией и ее текущая агрессия на востоке Украины привели к около 13 тысячам погибших. Даже сейчас Москва пытается манипулировать и уничтожать стремления народа Украины. Но в своей коварной кампании Россия недооценивает устойчивость украинцев и их стремление к лучшему будущему. Эта кампания обречена на провал", - сказала Ортагус.

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории "закона пяти колосков" – документа, который стал первым шагом к Голодомору.

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Темы
Голодомор в Украине Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
О! ОН БАБО! Трансвестит судя по рылу!)))))))
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Таких в тайских пабах миллионы наверное!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
спикер Государственного департамента Морган Ортагус
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
А американцы не хотят вспомнить о своих преступлениях против коренного населения Америки?! Вот где поистине ГЕНОЦИД!
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Крымчанин Юрий, для них это самый неудобный вопрос.
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