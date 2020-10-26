Путин обратился к НАТО из-за договора о ракетах

Obozrevatel Общество 12:24, 26.10.2020

Президент России Владимир Путин 26 октября призвал НАТО объявить мораторий на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования.

Он сказал, что российско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был важен для Европы, а выход из него США стал большой ошибкой, говорится на сайте Кремля.

По словам Путина, Российская Федерация готова не развертывать в Европе ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М" при условии встречных шагов альянса.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Общество

Смотрите также

Волонтеры сказали, сколько им заплатят за опрос Зеленского

Уходи: результат этих выборов – это приговор лично тебе

Предварительные результаты выборов продемонстрировали полное фиаско власти, – Порошенко

Опрос Зеленского: в Киеве голосуют по несколько раз, участвуют дети и иностранцы

В Италии – рекорд по числу больных COVID-19: страну охватили протесты против карантина. Фото и видео