Путин обратился к НАТО из-за договора о ракетах

Президент России Владимир Путин 26 октября призвал НАТО объявить мораторий на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования.

Он сказал, что российско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был важен для Европы, а выход из него США стал большой ошибкой, говорится на сайте Кремля.

По словам Путина, Российская Федерация готова не развертывать в Европе ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М" при условии встречных шагов альянса.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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