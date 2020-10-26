Путин обратился к НАТО из-за договора о ракетах
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан США и Россией в декабре 1987 года
Действие документа официально прекращено 2 августа
Причиной этого Вашингтон назвал нарушение его условий российской стороной
Президент России Владимир Путин 26 октября призвал НАТО объявить мораторий на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования.
Он сказал, что российско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был важен для Европы, а выход из него США стал большой ошибкой, говорится на сайте Кремля.
По словам Путина, Российская Федерация готова не развертывать в Европе ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М" при условии встречных шагов альянса.
ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп осенью 2018 года заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещены крылатые ракеты.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США, подчеркнув, что Москва сделала договор "посмешищем".
OBOZREVATEL рассказывал, какие последствия ждут мир и Украину после того, как РФ и США оказались на пороге новой гонки вооружения. Например, это создает угрозу ядерной войны в Европе.