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29 декабря • обновлено в 18:02
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"Путин напал на мою страну! Мы вернемся!" Освобожденный из плена украинец жестко обратился к России: видео

7.6т
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Украинец Виктор Савин, которого освободили из плена "ДНР", открыто высказался об агрессии России и пообещал вернуть родные земли.

В воскресенье, 29 декабря, во время подготовки к обмену пленными мужчина рассказал, что пять лет провел в заключении в нечеловеческих условиях и лишь три месяца он просидел в колонии, которая по сравнению с подвалом является "санаторием", поскольку там нет пыток и зверских допросов.

"Мы надолго не прощаемся. Мы вернемся. Это наша земля! Это мой родной город, я родился и вырос в нем. Я представлял Донецк от города Макеевка, я много сделал для города и за это я сидел в своем же городе, в своей же колонии, которой много помогал", – заявил Савин.

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"Слова благодарности Владимиру Зеленскому, нашему президенту. Владимир Путин напал на мою страну, топчет мою землю... Меня пытали представители России, меня охраняли бойцы ВДВ России. Я знаю, кто есть кто!" – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, после обмена пленными с "Л/ДНР" в Украину вернулись 76 человек. Процесс передачи удерживаемых лиц стартовал в 11:00 на КПВВ "Майорск" под Горловкой и продолжался до 15:00. Украинской стороне пришлось передать оккупантам многих преступников.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Обмен пленными
Место
Украина
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
Рагулей поменяли на украинцев! Рагули мощно завыли... Где российские военнопленные?)
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Мигол Натали
Мигол Натали
Боится вот и орёт а сам всех здал
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
https://youtu.be/-FkjJokoT3o
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