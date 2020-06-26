Путин может попытаться нанести удар по Украине из Крыма, – Елисеев

Экс-заместитель министра иностранных дел Константин Елисеев прогнозирует, что президент России Владимир Путин может нанести военный удар по Украине с временно оккупированного Крыма.

Такое мнение он высказал во время Киевского форума в эфире телеканала "Украина 24". Украинский дипломат подчеркнул, что Украина продолжает нести потери и не исключено, что военные действия могут начаться и с временно подконтрольном Кремлю украинского полуострова.

"Не исключено, что Москва может попытаться осуществить военную интервенцию из Крыма. Россия продолжает игнорировать Минские соглашения и пытается навязать собственную повестку дня. И цель России состоит в том, чтобы вернуть оккупированные территории Донбасса Украины на основах принципа федерализации, что очень опасно. И очень непохоже на то, что Путин согласится на любые компромиссы по этой повестке дня", – отметил Елисеев.

Дипломат подчеркнул, что в настоящее время вооруженные формирования Российской Федерации обстреливают украинских военных не только на линии соприкосновения.

"Что касается Украины, мы все еще боремся против российской агрессии. И я вам больше скажу. Сегодня Россия стреляет не только на линии соприкосновения на Донбассе. Стреляет в Киеве также, используя инструменты гибридной войны. И если мы говорим о Донбассе, со времени последнего нормандского саммита в Париже в декабре не было ни одного дня перемирия", – заявил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников уверен, что президент РФ Владимир Путин не намерен останавливаться на аннексии Крыма. Однако есть люди, которые будут убеждать в обратном.