Афонские монахи выступили против Епифания: что случилось

13 монастырей Афона отказались принять участие в торжественной церемонии возведения на престол главы Православной церкви Украины Епифания.
Об этом сообщило греческое издание "Рофмея". По его данным, из 20 монастырей Афона только 7 проголосовали за то, чтобы 3 февраля 2019 года в Киеве принять участие в интронизации главы ПЦУ.
Религиовед Александр Саган в комментарии OBOZREVATEL объяснил такую позицию тем, что Кремль годами вкладывал деньги в греческие монастыри. Но тем не менее, влияние со временем будет падать и монахи признают новую украинскую церковь.
Греческие монастыри
“Путин слишком много денег туда закачал, чтобы иметь на них влияние. Но всему свое время. Приедут когда-то. Впрочем, это не отдельная церковь, а группа монастырей Константинопольского патриархата”, — сказал Саган.
Отметим, что интронизация Епифания состоится 3 февраля во время божественной литургии в Соборе Святой Софии Киевской. По факту это церемония вступления на престол и официальное начало исполнения обязанностей Предстоятеля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского Патриархата. На следующий день все члены Синода подписали исторический документ.
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