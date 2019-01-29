Афонские монахи выступили против Епифания: что случилось

13 монастырей Афона отказались принять участие в торжественной церемонии возведения на престол главы Православной церкви Украины Епифания.

Об этом сообщило греческое издание "Рофмея". По его данным, из 20 монастырей Афона только 7 проголосовали за то, чтобы 3 февраля 2019 года в Киеве принять участие в интронизации главы ПЦУ.

Религиовед Александр Саган в комментарии OBOZREVATEL объяснил такую позицию тем, что Кремль годами вкладывал деньги в греческие монастыри. Но тем не менее, влияние со временем будет падать и монахи признают новую украинскую церковь.

Греческие монастыри

“Путин слишком много денег туда закачал, чтобы иметь на них влияние. Но всему свое время. Приедут когда-то. Впрочем, это не отдельная церковь, а группа монастырей Константинопольского патриархата”, — сказал Саган.

Отметим, что интронизация Епифания состоится 3 февраля во время божественной литургии в Соборе Святой Софии Киевской. По факту это церемония вступления на престол и официальное начало исполнения обязанностей Предстоятеля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!