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Афонские монахи выступили против Епифания: что случилось

5.2тЧитать материал на украинском

13 монастырей Афона отказались принять участие в торжественной церемонии возведения на престол главы Православной церкви Украины Епифания.

Об этом сообщило греческое издание "Рофмея". По его данным, из 20 монастырей Афона только 7 проголосовали за то, чтобы 3 февраля 2019 года в Киеве принять участие в интронизации главы ПЦУ.

Религиовед Александр Саган в комментарии OBOZREVATEL объяснил такую позицию тем, что Кремль годами вкладывал деньги в греческие монастыри. Но тем не менее, влияние со временем будет падать и монахи признают новую украинскую церковь.

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Греческие монастыри

Греческие монастыри

“Путин слишком много денег туда закачал, чтобы иметь на них влияние. Но всему свое время. Приедут когда-то. Впрочем, это не отдельная церковь, а группа монастырей Константинопольского патриархата”, сказал Саган.

Отметим, что интронизация Епифания состоится 3 февраля во время божественной литургии в Соборе Святой Софии Киевской. По факту это церемония вступления на престол и официальное начало исполнения обязанностей Предстоятеля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Православная церковь Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Если у скакло что то идёт не так - виноват Путин.
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1
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Во как растявкались кремлевские боты! Собака лает - караван идет!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кульшин Владимир, Не идёт, а едет на автобусах дякующее быдло с Петиным Томос туром
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3
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Чему тут удивляться, господа хохлы? Это как если бы честные порядочные воры вдруг не выступили бы против опущенного, который к ним приехал и попытался равным себя поставить. Сами бы стали опущенными автоматически. Только палкой такого. Руками даже нельзя, иначе зашквар.
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0
1

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