Путин готов сдать "Л/ДНР"? Российский политик пояснил замену Суркову

Отставка Владислава Суркова и назначение вместо него Дмитрия Козака свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин готов договариваться и "сдать" так называемые "ДНР" и "ЛНР" Украине.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев. По его словам, отставка Суркова – прямой результат нормандского саммита, который произошел в декабре.

Пономарев уточнил, что по реакции Суркова еще тогда было понятно, что украинская сторона его переиграла, потому что он пообещал Путину, что будут подписаны разные документы, но этого не произошло.

"То есть Зеленский в данном случае их переиграл. Поэтому назначили Дмитрия Козака, который будучи в правительстве, отвечал, в частности, за газовые переговоры. Для нас это хорошо, потому что Козак, в отличие от Суркова – это не политический человек. У него нет какой-то своей повестки дня. Он не интриган как Владислав Юрьевич, но и не тот человек, который будет строить "ДНР" и "ЛНР", – сказал он.

Пономарев добавил, что, вероятнее всего, задача Козака – это зачистить хвосты.

"То, что назначают Козака – это стопроцентный признак того, что Путин хочет договориться и "ДНР" и "ЛНР" он сдаст. Сейчас задача этого нового человека – добиться максимально приемлемых условий. Я давно его знаю и знаю, что он делал в России. Раз такая задача поставлена, значит он будет ее добиваться", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, об отставке Владислава Суркова стало известно несколько дней назад. По словам директора Центра политической конъюнктуры РФ Алексея Чеснакова, это связано со "сменой курса на украинском направлении".

Украинский журналист Юрий Бутусов заверил, что отставка Суркова сильно переоценена и ничего не изменит в войне России против Украины

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