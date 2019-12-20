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21 декабря • обновлено в 01:51
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"Путин головного мозга!" Нацсовет взялся за канал Мураева: он жестко отреагировал

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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "НАШ", которым владеет экс-нардеп Евгений Мураев.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что причиной стала трансляция пресс-конференции главы РФ Владимира Путина с плашкой "Москва. Наживо".

"Нам казалось, что болезнь под названием "Путин головного мозга" должна была остаться лишь в головах представителей прошлой власти, но нет", – возмутился Мураев, добавив, что "народ имеет право знать позицию соседей".

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"Я считаю самой большой угрозой для нашего государства – людей с низким интеллектом, случайным образом очередной раз попавших во властные кабинеты. Но продолжаю надеяться, что это не о вас и остальная здоровая часть коллектива регуляторного органа относится к своим работодателям – народу Украины – с уважением и как к думающим людям, а не к стаду ещё неподстриженных баранов. И к сведению: на недалеких и ограниченных у нас давно выработался устойчивый иммунитет", – написал Мураев.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине по инициативе президента Владимира Зеленского создадут всемирный русскоязычный канал для усиления позиций страны в информационной войне с пропагандой.

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Персона
Евгений Мураев
Место
Украина
Тег
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания
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