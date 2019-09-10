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10 сентября • обновлено в 22:42
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Путин держит в плену 113 украинцев: анонсирован новый масштабный обмен

3.6т Читать материал на украинском

В плену России остается 113 граждан Украины. При этом новый обмен может состояться уже в текущем году.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире "Сніданку з 1+1". Она добавила, что личные переговоры продолжаются.

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"Украинцы, освобожденные из плена, являются свободными гражданами. Десять политзаключенных были помилованы президентом России, один – господин Бекиров – освобожден под личное обязательство, и 24 моряка были освобождены под мое личное обязательство, как человека, который заслуживает доверия согласно статье 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ", – рассказала она.

По словам Денисовой, Зеленский занял такую позицию, согласно которой к 24 морякам добавили политзаключенных.

"Мы не останавливаемся, проводим личные переговоры, президент и руководитель рабочей группы, именно господин Ермак, проводят переговоры для того, чтобы вернуть всех. Сейчас наших, тех, которые идентифицированы, 113, из них 89 крымских татар. Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдет", – добавила она.

Людмила Денисова анонсировала обмен

Людмила Денисова анонсировала обмен

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Тема
Обмен пленными
Персона
Людмила Денисова
Место
Украина
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Путин держит в плену 113 украинцев" ого!! Ну значит у Украины её есть в загашнике 100500 конных бурятов?? Или кого они в обмен будут отдавать?? "и 24 моряка были освобождены под мое личное обязательство, как человека, который заслуживает доверия согласно статье 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ", – рассказала она" за ручку их в российский суд поведёт )))
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