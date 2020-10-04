Каждый народ, каждая нация делает выбор модели своего поведения на определенном историческом отрезке. Например, в 30-ых годах прошлого века немцы поддержали человеконенавистнеческий режим Гитлера, а граждане СССР молчанием и доносами поддержали кровавый режим Сталина. Да, граждане этих стран молчали, когда их друзей, близких, знакомых и соседей уничтожали в тот или иной способ и были надёжными шестеренками в машине власти. Правда, надо признать, что были те, кто сопротивлялся режиму и шёл против общих трендов. Но это были единицы, которых перемалывала система под одобрительный гул толпы. Большинство предпочитало петь осанну власти и поддерживать её действия. В пьесе Шварца "Дракон" есть меткие и прекрасные слова, которые главный герой, рыцарь Ланселот, убивший Дракона, говорит своему бывшему другу – Бургомистру, который стал слугой Дракона.

Бургомистр:

– Меня так учили.

Ланселот.

– Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?

К сожалению, скотин было больше чем рыцарей. Намного больше. И то, что сегодня происходит в РФ, показывает мне, что многие люди согласились с выбором пути, который сделал за них Путин и кооператив "Озеро". Россияне с этим выбором покорно смирились и теперь идут по выбраному для них пути, соблюдая все условия жизни в тоталитарном государстве – поддерживая власть и высоко неся знамя человеконенавистничества. Большинство, но не все. И тех, кто не хочет играть по этим правилам система уничтожает или изгоняет. А большинство по-прежнему молчит и соглашается. Ведь они сделали этот выбор и не протестуют. Для большинства россиян протесты возможны лишь в том варианте, который прекрасно описал Салтыков-Щедрин:

– Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!

А тех, кто не поддерживает такой смиренный протест, россияне ненавидят. И не важно им, кто это – их сограждане или свободолюбивые украинцы. Нет! Их просто раздражает отсутствие преклонения перед властью и отсутствие покорности. Ведь это показывает ущербность их выбора. Так произошло и с редактором независимого СМИ, Ириной Славиной из Нижнего Новгорода, которую система довела до акта самосожжения.

Увидев результат Кремль, подконтрольные СМИ и прикормленные ЛОМы синхронно начали обвинять ее в сумасшествии и в депрессии. Но все куда глубже... Я процитирую чужой текст:

"У нее было маленькое независимое СМИ, дело всей ее жизни. Нижегородская опричнина ее буквально замордовала штрафами и давлением. Собственно, это и есть тактика доведения человека... Не до самоубийства до вчерашнего дня, а то того, чтобы вы даже не прекратили свою деятельность, а начали стучать или уехали из страны. В Москве справиться с этим легче, ну хотя бы тебе соберут на штрафы и дадут старенький ноутбук поддерживать сайт. В провинции, увы, оно не работает и человек один на один остается с этими штрафами и давлением. Славина вязала шарфы на продажу, чтобы выплатить штрафы, а у нее была семья, которая, как мы понимаем, жила небогато, а если честно, то бедствовала.

И вот в шесть утра обыск... Неважно, что ты там голый, будешь одеваться при товарище майоре. А потом товарищ майор заберет у тебя всю технику. И даже не потому, что тебя в чем-то обвиняет, а потому что ты свидетель. И товарища майора не волнует, как ты будешь работать и зарабатывать деньги при том, что на новую технику денег у тебя нет.

То есть Славина осталась без денег, с семьей и без возможности зарабатывать и заниматься любимым делом. На обыске у нее забрали все... Мысли же нехорошие понятно, что в голову лезли, потому что для человека штраф в несколько тысяч рублей был неподъемен. Ну просто платить нечем, просить стыдно и что остается? Начать стучать и сотрудничать? Уехать?

И действительно виновата Российская Федерация. Именно она сделала звериное законодательство в части преследования людей за убеждения. Да и не только за убеждения, достаточно только попасть в жернова. И вариантов остается очень мало, жизнь сломана. Кто-то спивается, кстати, кто-то... Ну вот мы видим.

Поэтому не подыгрывайте государству, не рассказывайте про сумасшествие и депрессию. Человека сломали, долго ломали всей силовой машиной государства. Маленький человек в провинции никак не сможет ей противостоять. Ровно поэтому у нас законодательство и направлено на унижение человеческого достоинства."

Что произошло после того, как она себя сожгла? Кремль начал оправдываться. Через федеральные СМИ и через ручных миньонов полилась информация, что Славина была неадекватна. И лучшим доказательством этого было то, что она шла против власти и системы в РФ. А вишенкой на торте стали насмешки самого акта самосожжения мразями и тварями, которых гладит по головке российская власть. И вот эта коллективная стозевая облая и лающая овца, в основном из потомков комиссарских выкормышей и гебешных проституток, в едином порыве спешит заклеймить жертву режима. Мрази? Мрази. И их там большинство. И это лучший маркер того почему нам с ними не по пути пока они не прозреют, не раскаются и не поймут всю низость и ужас своей модели поведения. Им в том дерьме тепло и привычно. И такие истории – это лучшее доказательство того, что их эволюционный путь тупиковый. А нам в тупик не надо.