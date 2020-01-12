"Путь к вымиранию Украины": активисты разнесли скандальный законопроект о пестицидах

Предлагаемые изменения в Закон Украины "О пестицидах и агрохимикатах" нарушают конституционные права граждан на безопасную окружающую среду и резко увеличивают существующие угрозы как для здоровья людей, так и для окружающей среды и дикой природы. Об этом говорится в открытом заявлении Общественного экологического движения "Украина против пестицидов".

Активисты экологического движения резко раскритиковали зарегистрированный в конце прошлого года законопроект №2548 "О внесении изменений в Закон Украины "О пестицидах и агрохимикатах". Его авторами стали семь народных депутатов от "Слуги народа" Павел Халимон, Татьяна Грищенко, Сергей Бунин, Степан Чернявский, Андрей Богданец, Артем Черноморов и Александр Хайду.

"Мы проанализировали этот законопроект и заявляем, что его принятие приведет к целенаправленному нарушению конституционного права граждан Украины на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду. Изменения, которые предусмотрены данным законопроектом, безусловно увеличат существующие угрозы для здоровья людей, окружающей среды, жизни дикой природы, пчел и других насекомых-опылителей. Данный законопроект "маскируется" изменениями, которые будто бы приближают к законодательству ЕС", - говорится в заявлении.

При этом, активисты подчеркнули, что в ЕС нет единого общего законодательства по регулированию обращения пестицидов. Каждая страна разрабатывает и устанавливает свои национальные санитарные регламенты и нормативы в соответствии с собственными территориальными особенностями и принципами. А закон, который взялись менять нардепы, действительно требует изменений, но исключительно технических - в части передачи соответствующих полномочий и рычагов контроля от ликвидированных государственных структур к новосозданным.

"Законодатели считают, что действующий ЗУ "О пестицидах и агрохимикатах" чрезмерно и неоправданно регулирует оборот пестицидов и предусматривает дублирование полномочий различных органов власти. В реальности на сегодняшний день ни одно государственное учреждение не проводит должного контроля за использованием пестицидов, даже при дублировании отдельных полномочий. Власть намерена в интересах агрохимического бизнеса узаконить тотальное и бесконтрольное использование пестицидов", - подчеркнули экоактивисты.

В частности, авторов открытого заявления возмутило то, что из действующего закона собираются изымать целые статьи - и не предлагают взамен ничего, что бы уменьшило негативное влияние на здоровье людей и окружающую среду. Вместо усиления контроля за использованием пестицидов и ответственности за нанесение вреда вследствие их использования законодатели вводят только запрет ввоза физическими лицами в Украине пестицидов и агрохимикатов.

"Монокультуры и увеличение использования пестицидов оказывают негативное влияние на здоровье местного населения, и чем дальше, тем больше людям становится понятно и очевидно, что агропредприятия безжалостно их травят пестицидами! Гибнет домашняя птица, иногда даже скот, пчелы погибают целыми пасеками, матери возятся с больными детьми по больницам, – так в каждой области проходит сезон распыления пестицидов на полях. В отдельных случаях люди блокируют технику, обращаются в полицию и другие государственные стуктуры, но Кабинет Министров притворяется, что не видит, на самом деле не видит таких сложных проблем, связанных с использованием пестицидов", - отмечают активисты ГЭД "Украина против пестицидов "

Активистов возмутило, что изменения в действующий ЗУ предусматривают его ослабление в части безопасности использования пестицидов - в случае его принятия, государственные органы при утверждении нормативов и регламентов применения пестицидовне будут учитывать особенности по их безопасному использованию. Кроме того, авторы законопроекта предлагают исключить из закона требование научного обоснования санитарных норм и требований при разработке нормативов и регламентов для безопасного применения пестицидов, от чего, по мнению активистов, выигрывают только владельцы агрохимического бизнеса.

По словам активистов, законопроект также предлагает отменить государственный надзор за соблюдением санитарных норм и требований по содержанию пестицидов в продуктах и воде, исключить особые определения и требования по специальным сырьевым зонам выращивания продукции для здорового детского и диетического питания и многое другое.

"Действующий ЗУ "О пестицидах и агрохимикаты" является несовершенным, но сделать его еще более несовершенным способны только те люди, которых вообще не волнует сохранение украинских земель, здоровье детей и жизнь будущих поколений. Таким людям нужны только деньги! Законопроект №2548 не может быть принят Верховной Радой Украины, если депутаты хотя бы в малейшей степени озабочены уважением к Конституции Украины, которая гарантирует каждому гражданину право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду; сохранением украинской земли и окружающей среды, здоровьем людей и жизнью будущих поколений", - подчеркнули активисты ГЭД "Украина против пестицидов".

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