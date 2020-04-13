Пустить воду в Крым уже невозможно, она затопит территорию – эксперт

Украина технологически не сможет подать воду в оккупированный Россией Крым. Преградой служат два сегментных затвора, высотой в 6 и 12 метров.

Об этом рассказал начальник второго отделения управления Северо-Крымского канала Иван Биган, передает ТСН. По его словам, каждый затвор весит по 12 тонн. Оборудования для того, чтобы их подхватить, нет.

"Здесь нет подъемников. То есть электро-механического оборудования, которое поднимает затворы. Это и делает невозможным поднять затворы. И дальше мы увидим, что здесь стоят шандоры, которые тоже на случай аварийной ситуации заблокировали доступ воды. Каждая шандора – она 6 тонн. То есть они стоят наглухо", – отметил он.

Вода в Крым

Более того, как утверждает издание, директор этой махины сам не знает – жив или мертв крымский канал в самом Крыму.

"Ибо это лишь кажется: шлюз открыл и вода течет. На самом деле вдоль русла Крымского канала есть гигантские помповые станции, которые поднимают миллионы кубов воды высоко вверх. Это водохранилища, куда доставляют днепровскую воду. Есть подземные туннели. Есть мосты для воды – так называемые акведуки. Есть гигантские трубы, которые способны пропустить эту рукотворную реку. Та что говорить? Канал в одном месте даже под рекой проложили. На 10-метровой глубине. И все это хозяйство обслуживали куча спецов и стоило это Украине кучу денег. Что с этим всем сейчас? И если даже разбомбить самолетами дамбу – вода просто зальет окружающую территорию", – сказано в материале.

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