''Пусть живет, что называется'': в РФ сделали странное заявление о Сенцове

Политический узник Кремля - украинский режиссер Олег Сенцов, который якобы объявил о прекращении голодовки, постепенно возвращается к нормальному питанию.

Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко, уточнив, что он голодовал с 14 мая, передает "Дождь".

"Сенцов официально письменно согласился принимать пищу. Здесь отдельное спасибо хочу сказать и всем врачам, которые принимали участие, также врачи Лабытангской больницы, которые хотели его образумить — уж простите меня за такие слова. Адвокатам его также спасибо, потому что они помогли ему (сделать) правильный выбор. Тем более он молодой, может, еще станет режиссером каким известным. Пусть живет, что называется", - отметил он.

Олег Сенцов

По словам Максименко, для Сенцова разработана специальная диета лучшими диетологами Москвы, которой он сейчас придерживается, поэтапно его возвращают к нормальному питанию.

"По поводу документа (письменного отказа. — Ред.) я не хотел бы вам комментировать, сегодня голодовка прекращена. Он получает нормальную пищу. Раньше же он питался как космонавт — из тюбиков, пастами. Но организм человека требует еще и твердой пищи, иначе желудочно-кишечный тракт начинает работать не совсем как надо. Сейчас постепенно вводим ему твердые продукты", - уточнил замдиректора ФСИН.

По его словам, Сенцов находится в тюремной больнице ИК-8 на территории колонии, как будет динамика восстановления, его переведут в отряд.

"Пока еще в отряд ему рановато, надо набраться сил и здоровья. Я думаю, это произойдет достаточно быстро", - заключил Максименко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии. Его требованием к властям РФ было освобождение всех украинских политзаключенных.

28 сентября ФСИН представила фото изможденного режиссера. Сообщалось, что его отправили в больницу на обследование. Позже российские СМИ со ссылкой на свои источники представили информацию, что Москва якобы готова обменять Сенцова на россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину и готова вести об этом переговоры с США. На что в Госдепе дали жесткий ответ.

Также 4 октября стало известно, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск незаконно осужденного в России Сенцова.