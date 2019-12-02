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2 декабря • обновлено в 22:06
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"Пусть уезжают!" Зеленский дал совет сторонникам России в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский рекомендует пророссийски настроенным жителям, проживающих в том числе и на территории оккупированного Донбасса, покинуть страну и переехать в Россию.

При этом он считает, что таких украинцев совсем немного. Об этом он рассказал в интервью Der Spiegel.

"Высказывается мнение, что большинство людей на Донбассе хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Но есть и неопределившиеся. И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за РФ, могут уехать, она сейчас раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить", – отметил глава государства.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

По его словам, позиция украинцев, получивших российский паспорт, "неправильная". Поскольку эти люди живут на территории Украины, но считают ее территорией Российской Федерации.

"Это не работает", – подчеркнул Зеленский.

Украинцев же, которые владеют одновременно паспортами Украины и России, а также получают соцподдержку от обеих стран, он назвал "сбившимися с пути".

При этом президент призвал бороться за пророссийски настроенных граждан, проживающих в ОРДЛО.

"У меня нет морального права говорить "тьфу". Мы должны вернуть этих людей, бороться за них. Но я бы не стал бороться за тех, которые считают себя только русскими", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выразил несогласие с тем, что вопрос возврата контроля над границей с Россией должен обсуждаться после проведения выборов на Донбассе, как того требует Кремль.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
ОРДЛО
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Комментарии
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Пусть едут на россию.Територия огромна.Ее нужно осваивать.Русские ,как правило большие лентяии и пьяницы.Езжайте и скатертью дорожка.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
оно то да,но одна проблема что делать если те кто против майдана родились тут ,на Украине,их родители,родители родителей итд.то какое отношение они имеют к России,или допустим я ничего не поимел от изменения общественного строя в 1991 году,да и на референдум вопрос общественного строя не выносился,то как быть?
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Wick John
Wick John
Все кто хочет в эуропу валите туда вас никто не держит, а Донбасс оставьте в покое продажный нацистские твари
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