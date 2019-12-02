"Пусть уезжают!" Зеленский дал совет сторонникам России в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рекомендует пророссийски настроенным жителям, проживающих в том числе и на территории оккупированного Донбасса, покинуть страну и переехать в Россию.

При этом он считает, что таких украинцев совсем немного. Об этом он рассказал в интервью Der Spiegel.

"Высказывается мнение, что большинство людей на Донбассе хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Но есть и неопределившиеся. И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за РФ, могут уехать, она сейчас раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить", – отметил глава государства.

Владимир Зеленский

По его словам, позиция украинцев, получивших российский паспорт, "неправильная". Поскольку эти люди живут на территории Украины, но считают ее территорией Российской Федерации.

"Это не работает", – подчеркнул Зеленский.

Украинцев же, которые владеют одновременно паспортами Украины и России, а также получают соцподдержку от обеих стран, он назвал "сбившимися с пути".

При этом президент призвал бороться за пророссийски настроенных граждан, проживающих в ОРДЛО.

"У меня нет морального права говорить "тьфу". Мы должны вернуть этих людей, бороться за них. Но я бы не стал бороться за тех, которые считают себя только русскими", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выразил несогласие с тем, что вопрос возврата контроля над границей с Россией должен обсуждаться после проведения выборов на Донбассе, как того требует Кремль.

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