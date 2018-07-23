"Пусть не смеют говорить, что украинцы!" Российский актер-доброволец выступил с пронзительной речью

Российский актер Анатолий Пашинин, который пошел воевать в рядах Украинской добровольческой армии (УДА), заявил, что настоящих украинцев сейчас можно пересчитать на пальцах, а все остальное население он считает безразличной массой, которая не имеет права относить себя к народу (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

С такой жесткой речью он выступил, комментируя подвиг всемирно известного оперного певца Василия Слипака, который бросил сцену ради борьбы за независимость Украины от России и погиб на Донбассе. Своим мнением Пашинин поделился в интервью журналистке Соне Кошкиной в ее программе "KishkiNa".

"Он все бросает и приезжает сюда, всю свою жизнь положив. Думаете, для того, чтобы стать героем в Украине? Нет! Чтобы стать вечным укором украинцам. Точнее, тому что от них осталось. Потому что украинцев осталось — вон пойдите пересчитайте. Ну и на передке еще. Все! Все остальное — пардон! Пускай называется гражданами Украины, пускай называется кем угодно — запорожцами, черкасчанами, сумчанами. Но пускай не смеют говорить, что они украинцы! Им не нужна Украина! Им зашибись, истекает ли Украина кровью, умирают ли мои побратимы, погиб ли Черномор или нет. Им по фиг!" — эмоционально прокомментировал актер-доброволец безразличие многих представителей украинского общества к кровопролитной войне в их стране, которая длится уже пятый год.

Выслушав его позицию, Кошкина спросила у Пашинина, не согласен ли он с тем, что обычные люди, не могут думать о таких трагедиях каждый миг своей жизни. Однако он ответил ей, что именно для того, чтобы не думать обо всем этом, он и принял решение вступить в ряды УДА.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пашинин объяснил, почему решил воевать за Украину. По словам актера, в своем возрасте он уже не может заниматься построением государства, поскольку это удел "молодых парней", которым сегодня 19-21 год. Но он чувствует в себе силы "расчистить для них будущее".