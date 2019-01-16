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''Пусть меня благодарят!'' Настоятель Лавры рассказал, как ''насиловал премьер-министра''

1.6тЧитать материал на украинском

Настоятель Киево-Печерской лавры Павел рассказал, как насиловал требованиями бывшего премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко.

Священник РПЦ в Украине сообщил, что так требовал деньги на строительство храмов.

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"В том числе, и Золотоверхий монастырь… С моей помощью все это делалось (строительство и обустройство. – Ред.). Кучма дал указания, но денег не было… Я приходил к Валерию Павловичу Пустовойтенко, он был премьер-министром – прекраснейший человек! Я его просто в добром смысле слова насиловал требованиями, чтобы давал деньги, и он давал деньги. Поэтому сегодня пусть они благодарят бога и чуть-чуть владыку Павла", – отметил настоятель.

Как сообщал OBOZREVATEL, настоятель Киево-Печерской лавры Павел заявил, что из-за его проклятий погибли четверо музейщиков, которые работали в мастерской.

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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Батюшка, прокляни всех бандер!!! К вечеру они сдохнут на Донбасе!!!
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Bilozor Sergey
Bilozor Sergey
Тобто будували за бюджетні кошти,але ,тіпа вона моя)))
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Завтра паша расскажет как Лавру строил.
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