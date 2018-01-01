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"Пусть мамы вас дождутся, мальчики!" Ада Роговцева трогательно поздравила украинских воинов

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Народная артистка Украины Ада Роговцева поздравила украинских военнослужащих с Новым 2018 годом и пожелала им скорее вернуться к своим семьям (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Роговцева обратилась к украинцам с новогодним поздравлением вместе с президентом Петром Порошенко и одним из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом.

"Детство мое начиналось с войны — и был Новый год, и была елка, и были бумажные игрушки. Был праздник — наши матери умели это делать. Сейчас другие времена, но опять война", - сказала она.

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"Я хочу, чтобы 2018 был годом победы, чтобы вам было тепло, мальчики, в ваших блиндажах. Чтобы к вам пришли люди добрые и искренние, и поздравили вас. Чтобы ваши мамы, ваши семьи были спокойны, ждали вас радушно и дождались", - поздравила украинских защитников Роговцева.

Ада Роговцева

Кадр из видео

Как сообщал "Обозреватель", накануне Порошенко выделил 10 главных достижений Украины в 2017 году.

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Тема
Новый год
Персона
Ада Роговцева
Место
Украина
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