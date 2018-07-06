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"Пусть ей Бог поможет!" В Киеве ромки нагло обокрали девушку у Института рака

2.8тЧитать новость на украинском

В сети вызвало широкий резонанс видео, на котором женщина догоняет двух ромок, укравших у девушки возле Национального института рака деньги (чтобы посмотреть запись, доскрольте страницу до конца).

В ответ преступницы покрывали ее нецензурной лексикой и оголяли свои ягодицы, а также половые органы. Ролик опубликовала киевлянка Анна Тропотяга на своей странице в Facebook.

Отметим, что менее чем за сутки он собрал 15 тыс. просмотров, 514 репостов и множество возмущенных комментариев пользователей.

"Ищем девушку, у которой эти особи забрали деньги, около 15:00 возле Национального института рака 5 июля, и которая не дождалась приезда полиции", — написала автор видео.

В нем запечатлено, как женщина бежит за ромками, пытаясь снять их на камеру и требуя у воровок вернуть деньги.

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Однако они ответили ей, что девушка сама отдала им деньги, поэтому "пусть ей поможет Бог". Кроме того, идя по людной улице и ведя с собой ребенка, они не стеснялись оголять интимные части тела и материться, пытаясь оскорбить таким образом Тропотягу.

Подписчиков женщины охватила буря негодования после увиденного и они выразили его своими комментариями.

"Я когда-то в юности тоже отдала деньги, как под гипнозом. С тех пор я их ненавижу и бросаюсь на них так, когда ко мне подходят, что они бегут от меня, как от бешеной собаки", "Они ужасны, и управы на них нет!", "Цыгане защищены законом как национальное меньшинство, это типа в Красную книгу занесены, а Украина для них, как заповедник. Их трогать нельзя, пусть делают все, что угодно. Хотя по всей Европе с ними навели порядок", "И эту быдломассу защищает власть, полиция, занимается Европа их меньшинством. Так может в Европу их погнать!!!", "Отобрать деньги у девочки, да еще где? Возле института рака? А вдруг человек сюда обращался в этот институт?", "Не напрасно везде цыган ненавидят все", "Всех их нужно гнать взашей из Украины", "Сама отдала? И после этого еще есть какие-то вопросы, почему весь табор будут гнать в шею?" — пишут люди.

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Цыганки-воровки

Цыганки-воровки

Вместе с тем, автор поста ответила им, что на видео запечатлены конкретные лица, совершившие правонарушение, свидетелем которого она стала. Поэтому женщина попросила комментаторов не использовать ее публикацию для разжигания межнациональной розни.

Цыганки-воровки

Внимание, видео 18+! Присутствует ненормативная лексика и неприличные сцены!

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале ромки украли у мужчины в Национальном институте рака кошелек, в котором были несколько тысяч гривен и 20 евро.

Место
УкраинаКиев
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