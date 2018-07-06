"Пусть ей Бог поможет!" В Киеве ромки нагло обокрали девушку у Института рака

В сети вызвало широкий резонанс видео, на котором женщина догоняет двух ромок, укравших у девушки возле Национального института рака деньги (чтобы посмотреть запись, доскрольте страницу до конца).

В ответ преступницы покрывали ее нецензурной лексикой и оголяли свои ягодицы, а также половые органы. Ролик опубликовала киевлянка Анна Тропотяга на своей странице в Facebook.

Отметим, что менее чем за сутки он собрал 15 тыс. просмотров, 514 репостов и множество возмущенных комментариев пользователей.

"Ищем девушку, у которой эти особи забрали деньги, около 15:00 возле Национального института рака 5 июля, и которая не дождалась приезда полиции", — написала автор видео.

В нем запечатлено, как женщина бежит за ромками, пытаясь снять их на камеру и требуя у воровок вернуть деньги.

Однако они ответили ей, что девушка сама отдала им деньги, поэтому "пусть ей поможет Бог". Кроме того, идя по людной улице и ведя с собой ребенка, они не стеснялись оголять интимные части тела и материться, пытаясь оскорбить таким образом Тропотягу.

Подписчиков женщины охватила буря негодования после увиденного и они выразили его своими комментариями.

"Я когда-то в юности тоже отдала деньги, как под гипнозом. С тех пор я их ненавижу и бросаюсь на них так, когда ко мне подходят, что они бегут от меня, как от бешеной собаки", "Они ужасны, и управы на них нет!", "Цыгане защищены законом как национальное меньшинство, это типа в Красную книгу занесены, а Украина для них, как заповедник. Их трогать нельзя, пусть делают все, что угодно. Хотя по всей Европе с ними навели порядок", "И эту быдломассу защищает власть, полиция, занимается Европа их меньшинством. Так может в Европу их погнать!!!", "Отобрать деньги у девочки, да еще где? Возле института рака? А вдруг человек сюда обращался в этот институт?", "Не напрасно везде цыган ненавидят все", "Всех их нужно гнать взашей из Украины", "Сама отдала? И после этого еще есть какие-то вопросы, почему весь табор будут гнать в шею?" — пишут люди.

Вместе с тем, автор поста ответила им, что на видео запечатлены конкретные лица, совершившие правонарушение, свидетелем которого она стала. Поэтому женщина попросила комментаторов не использовать ее публикацию для разжигания межнациональной розни.

Внимание, видео 18+! Присутствует ненормативная лексика и неприличные сцены!

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале ромки украли у мужчины в Национальном институте рака кошелек, в котором были несколько тысяч гривен и 20 евро.