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''Пусть что-то дают взамен'': глава УАПЦ рассказал о ''выселении'' из Андреевской церкви

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Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий рассчитывает, что власти предоставят УАПЦ новый храм, после того, как он уступил Вселенскому Патриархату Андреевскую церковь.

Об этом предстоятель УАПЦ рассказал ObozTV, комментируя решение Верховной Рады о передаче храма в постоянное пользование Константинополю.

"Ко мне обратились из Константинополя и сказали: "Владыка Макарий, вы можете пожертвовать Андреевской церковью?" Я сказал: "Мы поминаем Вселенского Патриарха, я 10 лет как епископ, 3 года как возглавляю церковь, мы не можем не послушаться их святость". Но сказал им так: "Когда экзархи приезжают, с нами евхаристическое единение, пусть нам что-то дают взамен, я не против", - рассказал митрополит Макарий.

По его словам, после приезда экзархов митрополит предложил им согласовать передачу храма с епископатом УАПЦ.

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"На следующий день один из экзархов сказал, что мы отказываемся от этого решения. А президент, когда я встретился с ним с прошлой пятницы на субботу, сказал, что "я вам церковь срочно построю или другую дам взамен", - заявил предстоятель УАПЦ.

"Никто не зовет меня, сами принимают решения и все. Решение принимают, но надо было взамен что-то дать", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Верховная Рада одобрила передачу Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому Патриархату.

Законопроект был внесен в парламент президентом Петром Порошенко. Президент ранее утверждал, что данный вопрос был согласован с украинскими церковными иерархами.

Отметим, что 11 октября Вселенский Патриархат объявил о снятии анафемы с Киевского патриарха Филарета и предстоятеля УАПЦ митрополита Макария.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

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Украина
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Томосцерковный конфликтединая церковьУАПЦ
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Компасов Джип
Компасов Джип
Представляю, как Кирилл над этими украинскими попами сейчас уссывается... За что боролись, на то и напоролись! Хотели церквы у МП отжать, а расстаются со своими...
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Компасов Джип
Компасов Джип
"я вам церковь срочно построю или другую дам взамен" Нихера себе государство не вмешивается! Порошенко церкви распределяет! И, кстати, обещал он построить, он вообще ХОТЬ ОДНО СВОЕ ОБЕЩАНИЕ ВЫПОЛНИЛ?! Так что по ходу остался Макарий без церквы...
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Компасов Джип
Компасов Джип
Так вроде термос с фекалиями еще не дали, а церковь уже фактически отдали. Все нормуль...
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