"Пусть черти в аду обнимают": украинцам показали, почему нельзя мириться с Россией

Обниматься с россиянами не нужно, поскольку война, которую начала РФ при поддержке многих ее граждан, разрушила много жизней и семей в Украине.
Об этом написал в своем Facebook блогер Kir Deputy Slobodianuk, сообщает "Обозреватель".
"По поводу акции обнимашек с русскими братьями. Это фото я сегодня сделал на Лесном кладбище. Каждый флаг - разрушенная жизнь, семья и будущее. Это дети без родителей и родителей без детей. И это лишь маленькая часть. И я этого никогда не забуду, так что обнимайтесь без меня", - написал он.
facebook Kir Deputy Slobodianuk
Комментаторы поддержали автора.
"Пусть их черти в аду обнимают!", - пишет Владислав Целуйко.
facebook Kir Deputy Slobodianuk
"Хуже войны с Россией, может быть только дружба с ней", - отмечает Ольга Еромченко.
facebook Kir Deputy Slobodianuk