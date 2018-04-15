"Пусть черти в аду обнимают": украинцам показали, почему нельзя мириться с Россией

Обниматься с россиянами не нужно, поскольку война, которую начала РФ при поддержке многих ее граждан, разрушила много жизней и семей в Украине.

Об этом написал в своем Facebook блогер Kir Deputy Slobodianuk, сообщает "Обозреватель".

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"По поводу акции обнимашек с русскими братьями. Это фото я сегодня сделал на Лесном кладбище. Каждый флаг - разрушенная жизнь, семья и будущее. Это дети без родителей и родителей без детей. И это лишь маленькая часть. И я этого никогда не забуду, так что обнимайтесь без меня", - написал он.

facebook Kir Deputy Slobodianuk

Комментаторы поддержали автора.

"Пусть их черти в аду обнимают!", - пишет Владислав Целуйко.

facebook Kir Deputy Slobodianuk

"Хуже войны с Россией, может быть только дружба с ней", - отмечает Ольга Еромченко.