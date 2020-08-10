Давно не писал о коллаборантах высшего звена. Ща исправлюсь.

Итак, преамбула. О Пушилине, наверное, слышали все, а вот Леше Диком немногие. Дикий - это так называемый мынистр мвд дыныры, с*ка редкая. Именно леша является одним из идеологов так называемого парада пленных и знаменит тем, что до войны пытал задержанных дубинкой, которая была

в форме полового органа коня.

Также действующим лицом статьи будет чувак по фамилии Кострубицкий. Это типа мынистр мчс дыныры, алкоголик и вор, от которого в шоке постоянно россияне, которые приезжают проверять куда идут деньги

налогоплательщиков рф. Кстати, Кострубицкий всех своих любовниц устроил на должности так называемых связей с общественностью мчс дыныры и поставил им всем зряплаты по 40-60 тыс ржублей[ от этого даже

проверяющие из минобороны ах*ели ]. Также Кострубицкий обожает воровать деньги, которые ему выделяют на типа министерство из бюджета рф и каждый раз клянется больше так не делать, когда комиссия приезжает из рашки.

Короче, от такое трио и будет действующими лицами статьи. Не переключайтесь.

Теперь по сути. Леша Дикий, типа мынистр мвд дыныры, отжал у Кострубицукого, типа мынистра мчс дыныры, подразделение с макаками. Причина - леша давно метит на пост главмакаки дыныры, а подразделение с танками в составе ему никак не помешает. Называется подразделение патриот, но суть не в этом.

Дикий - это тот, кто по еб*нутости перепрыгнул Стрелкова и Жириновского, его даже русские боятся. Причина - Леша давно хочет устроить охоту на укров и геноцид инакомыслящих. Для этого он требует

и от русни, и от Пушилина воссоздать отдел К, оборудование которого пришло в негодность.

Русские же в ответ на просьбу-требование Дикого дать ему вычистить оккупированные от биндер, мыслят просто : Дикий станет аналогом Пол Пота, со всеми вытекающими, а значит рф прилетят санкции. Плюс

оборудование стОит реально дорого для того шоб сделать то, что хочет леша Дикий, а макакам его давать минимум стремно. Пушилин же, в свою очередь, руками и ногами против того, чтобы Дикий мог сделать тотальную слежку за всеми на оккупированных, ибо тогда мынистр узнает все мутные схемы по углю-металлу, а значит придется делиться. Одним словом, Дикий - это тот враг, который, в отличие от

Пушилина, реальный шизик и готов расстреливать в лагерях смерти всех инакомыслящих.

Но вернемся к отжатому типа боевому подразделению под названием "Патриот". Это подразделение Дикий хотел отжать давно. Причина - когда он доведет численность отжатой кучи макак до батальона, соотношение подчиненных Дикого и типа армии дыныры будет приблизительно 60 на 40 не в пользу мынистра.

Но! Разница в том, что 40% будут находиться под единым командованием и на них постоянно есть и финансирование, и обмундирование, и нету такого явления как в типа корпусе дыныры - все понимают, кто альфа самец, кого надо слушаться, иначе тапки.

Теперь самое интересное. Леша - парень с амбициями, большими. После того как он отжал целое подразделение у мынистра типа мчс дыныры, он хочет больше - базу военную в Новоазовске или минимум пару катеров, которые украл Кострубицкий и использует их для перевозки наркотиков из россии-в россиию, контрабанды, оружия + для личных покатушек по морю. Дикий считает, что это все несправедливо, ведь наркотиками по дыныры заведует он, а Кострубицкий - его конкурент прямой.

Смотрите, что получается в итоге : мынистр мвд дыныры уже является тем, кто готов хоть завтра сместить Пушилина и устроить реальный геноцид инакомыслящим. Кострубицкий, типа мынистр мчс дыныры, также

боится Дикого, ибо аппетит и амбиции у леши минимум на царя галактики. Пушилин тоже боится Дикого, ибо мынистра, в случае дворцового переворота, будут слушать подчиненные, а его, наполовину узбека - нет.

Эпилог. Чует мое сердце, что противостояние Дикого и Пушилина перейдет по осени совсем в другую плоскость, а не тотальное и публичное неуважение по отношению к ммм-щику. Ну, а Кострубицкого,

известного в узких кругах алкоголика, вобще ждет незавидная участь - уверен, Дикий отожмет у него и катера, и военную базу, и лучших людей из типа мчс дыры. Одним словом, будет весело. Пошел за попкорном.

Пысы. Леха, ты не обижайся, но камеры у тебя на поселке стоят плохо. Поэтому мы их сняли. Конец.