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5 ноября • обновлено в 14:35
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"Пушилина измазали в д*рьме": в "ДНР" рассказали о конфликте между главарями террористов

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Между главарями "ДНР" и "ЛНР", Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, начинается борьба за увеличение финансовой помощи из России и за внимание со стороны кремлевских кураторов.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Дмитрий Черкасов. По его словам, эта информация просочилась после недавнего визита в Донецк помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова.

"Сурков дал понять Пушилину, что ему нужно очень сильно поучиться у Пасечника, как делать дела. Простыми словами – Пушинка остался за бортом, его, как паршивого кота, измазали в дерьме. Неоднократно же предупреждали, что нельзя воровать деньги из российских дотаций. Пасечник в этом смысле оказался поумнее – меньше воровал и больше делился с теми, кто его кормит. Теперь они начинают борьбу между собой за российские деньги и внимание кураторов из Кремля", – сообщил блогер.

Денис Пушилин и Леонид Пасечник

Денис Пушилин и Леонид Пасечник

Факты

По его словам, теперь Пушилин распорядился усилить контроль на "границе с "ЛНР" и максимально жестко контролировать все и всех, кто имеет хоть какое-то отношение к этой "республике".

Новости
Пушилин получил последнее предупреждение от Суркова

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам донецких блогеров, главаря "ДНР" Дениса Пушилина уволят в скором времени, его место займет т.н. мэр оккупированной Горловки Иван Приходько.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Леонид Пасечник Владислав Сурков Денис Пушилин
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости России ДНР Новости ДНР Новости ЛНР
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фил филипыч
фил филипыч
мне интересно откуда этот блогер узнал кто меньше ворует кто больше. ну не мог же он выдумать это сам? или мог?)
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