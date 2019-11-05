Между главарями "ДНР" и "ЛНР", Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, начинается борьба за увеличение финансовой помощи из России и за внимание со стороны кремлевских кураторов.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Дмитрий Черкасов. По его словам, эта информация просочилась после недавнего визита в Донецк помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова.

"Сурков дал понять Пушилину, что ему нужно очень сильно поучиться у Пасечника, как делать дела. Простыми словами – Пушинка остался за бортом, его, как паршивого кота, измазали в дерьме. Неоднократно же предупреждали, что нельзя воровать деньги из российских дотаций. Пасечник в этом смысле оказался поумнее – меньше воровал и больше делился с теми, кто его кормит. Теперь они начинают борьбу между собой за российские деньги и внимание кураторов из Кремля", – сообщил блогер.

Денис Пушилин и Леонид Пасечник Факты

По его словам, теперь Пушилин распорядился усилить контроль на "границе с "ЛНР" и максимально жестко контролировать все и всех, кто имеет хоть какое-то отношение к этой "республике".

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Как сообщал OBOZREVATEL, по словам донецких блогеров, главаря "ДНР" Дениса Пушилина уволят в скором времени, его место займет т.н. мэр оккупированной Горловки Иван Приходько.

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