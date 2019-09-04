Пушилин занервничал: блогер рассказал о прибытии в "ДНР" российского спецназа

Руководство России отправило в "Донецкую народную республику" три группы спецназа ГРУ из состава специального назначения воинской части 33473 города Тольятти.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Дмитрий Черкасов. По его мнению, силовики прибыли охранять главаря "республики" Дениса Пушилина, так как их основными задачами являются пресечение диверсий, организация проведения мероприятий по охране лиц и объектов особой важности, а также защита и доставка спецгрузов.

"Пушилин сильно переживает за свою шкуру. Из-за повышения тарифов на комуналку с 1 сентября людям пришлось затянуть пояса, а вдобавок к этому они едят некачественные продукты из России. Его рейтинги стремительно падают. Жизнь у Пушилина реально как-то подвисла, и неизвестно, спасет ли его российский спецназ или нет. Зато можно ожидать появления в Донецке еще одной площади в честь другого "хероя", – предположил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь "ДНР" Денис Пушилин боится, что его устранят так же, как в августе прошлого года устранили его бывшего коллегу Александра Захарченко. Он поднял зарплату личному составу "МВД" до 40 тысяч рублей, чтобы обеспечить их поддержку в случае угрозы своей жизни.

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