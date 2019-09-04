Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 14:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Пушилин занервничал: блогер рассказал о прибытии в "ДНР" российского спецназа

1.7т Читать материал на украинском

Руководство России отправило в "Донецкую народную республику" три группы спецназа ГРУ из состава специального назначения воинской части 33473 города Тольятти.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Дмитрий Черкасов. По его мнению, силовики прибыли охранять главаря "республики" Дениса Пушилина, так как их основными задачами являются пресечение диверсий, организация проведения мероприятий по охране лиц и объектов особой важности, а также защита и доставка спецгрузов.

"Пушилин сильно переживает за свою шкуру. Из-за повышения тарифов на комуналку с 1 сентября людям пришлось затянуть пояса, а вдобавок к этому они едят некачественные продукты из России. Его рейтинги стремительно падают. Жизнь у Пушилина реально как-то подвисла, и неизвестно, спасет ли его российский спецназ или нет. Зато можно ожидать появления в Донецке еще одной площади в честь другого "хероя", – предположил блогер.

Новости
"Зато без бандер": в "ДНР" забили тревогу из-за отсутствия студентов

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь "ДНР" Денис Пушилин боится, что его устранят так же, как в августе прошлого года устранили его бывшего коллегу Александра Захарченко. Он поднял зарплату личному составу "МВД" до 40 тысяч рублей, чтобы обеспечить их поддержку в случае угрозы своей жизни.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР Донбасс Новости Донбасса Новости России
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
6
3
Смешно
4
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Денис
Исаев Денис
Читая обсос появляется чувство что каждый день Путин отчитывается перед каждым сраным блохером из нищей окраины.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кічук Сергій
Кічук Сергій
Исаев Денис, не читай, просто дрочи на пукина молча
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Ярко и красиво Украинская армия пердолит росийскую армию на Донбассе!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Кічук Сергій
Кічук Сергій
Жирнов Влад, - на данный момент судя по армейским фото из росармии сосут как все у кавказцев :)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Жирнов Влад
Жирнов Влад
Ярко и красиво Кожедуб ruslan,сасет у российской армии
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Петр Апраксин
Петр Апраксин
Человек задумается, откуда какому-то блогеру может быть известно об отправке Путиным куда-либо спецподразделений, человек поймет, что блогер свои фантазии эротические размазывает.Человек поймет, а украинец схавает
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Петр Апраксин, но это же знаменитые укроблогеры... Они такие... Говорят они настолько суровы, что не включают ноутбук, не надев комуфляж и вышиванку).
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel