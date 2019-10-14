Пушилин внезапно уволил одного из руководителей "ДНР": кого погнали

Так называемый главарь "ДНР" Денис Пушилин уволил с должности "министра связи" Виктора Яценко.

Соответствующий приказ опубликовал на своей странице в Twitter блогер под ником Necro Mancer.

"В соответствии со статьями 59, 60 "конституции Донецкой народной республики" постановляю: освободить Яценко Виктора Вячеславовича от занимаемой должности "министра связи "ДНР", – написано в документе.

Как сообщается, Яценко лишился своей должности еще 11 октября. И.о "министра связи" назначен Халепу Игоря Николаевича.

Как сообщает издание "Факты", ссылаясь на данные сепаратистского Telegram-канала, ранее появилась информация о том, что "министр связи ДНР" Виктор Яценко, а также связанные с ним еще два "руководителя" бежали из ОРДО и вывезли свои семьи. Речь идет о директоре IT-компании "госпредприятия" "Астелит" Виктор Гущин и директор ГП "Почта Донбасса" Денис Неудачин. Все трое сейчас якобы находятся на территории России.

Виктор Яценко

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, один из первых главарей террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил – ситуация на Донбассе свидетельствует о том, что капитулировать будут псевдореспублики, а не Украина.

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