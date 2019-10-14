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14 октября • обновлено в 19:40
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Пушилин внезапно уволил одного из руководителей "ДНР": кого погнали

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Так называемый главарь "ДНР" Денис Пушилин уволил с должности "министра связи" Виктора Яценко.

Соответствующий приказ опубликовал на своей странице в Twitter блогер под ником Necro Mancer.

"В соответствии со статьями 59, 60 "конституции Донецкой народной республики" постановляю: освободить Яценко Виктора Вячеславовича от занимаемой должности "министра связи "ДНР", – написано в документе.

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Как сообщается, Яценко лишился своей должности еще 11 октября. И.о "министра связи" назначен Халепу Игоря Николаевича.

Как сообщает издание "Факты", ссылаясь на данные сепаратистского Telegram-канала, ранее появилась информация о том, что "министр связи ДНР" Виктор Яценко, а также связанные с ним еще два "руководителя" бежали из ОРДО и вывезли свои семьи. Речь идет о директоре IT-компании "госпредприятия" "Астелит" Виктор Гущин и директор ГП "Почта Донбасса" Денис Неудачин. Все трое сейчас якобы находятся на территории России.

Виктор Яценко

Виктор Яценко

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, один из первых главарей террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил – ситуация на Донбассе свидетельствует о том, что капитулировать будут псевдореспублики, а не Украина.

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Персона
Денис Пушилин
Место
Украина
Тег
ДНР
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Одурэнко Олэся
Одурэнко Олэся
Он же арестован в Москве !!! обоз гонит.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Свиньи усраинские ,его же арестовали, вы чушкари кастрюляголовые живёте сказками.
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