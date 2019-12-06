Роспропаганда постоянно пытается сделать из Пушилина хорошего "царя", у которого в подчинении плохие "бояре", мол сам бывший ммм-щик ночами не спит и думает о пенсионерах дыныры, всякие плохие людишки его постоянно подставляют. Со стороны это наблюдать довольно таки эпично, ибо лучший показатель заинтересованности Пушилина в благосостоянии дынырийцев - это его постоянно растущий живот, который, в отличие от зарплат шахтеров, увеличивается с завидным постоянством.

На днях ставленник Кремля, гауляйтер всея дыныры решил съездить в оккупированный рф Иловайск в пропагандистских целях. Но поездка получилась так себе, ибо пушилину рассказали немножко того, о чем молчит и минпропаганды дыныры, и роспропаганда. Давайте поговорим о том, о чем все вышеназванные рублевые рупоры пропаганды промолчали или "случайно" забыли рассказать.

Итак, начнем. Пушилин по приезду в оккупированный рф Иловайск решил пообщаться с обычными железнодорожниками в присутствии всей свиты. Получилось, если честно, так себе, ибо работники жд накрыли и пушилина, больших представителей оккупационных властей матом и спросили по поводу мизерных зарплат, по поводу развития жд дороги, по поводу своевременной выплаты зарплат и вообще рассказали вслух, что жизнь по тв в Иловайске и реальная жизнь отличаются кардинально.

Начальство жд краснело, мычало и бекало, пушилин тоже. Мордатый[погоняло пушилина] пообещал разобраться и уехал с иловайской жд станции. Правда, перед тем пушилин спросил у одного из начальников жд, мол шоза хрень происходит, ведь по бумагам прибыль есть и рост тоже, а значит с зарплатами не должно быть проблем. В ответ он услышал шось про причастность массонов и просьбу дать 6 млрд ржублей шоб жд реально на полную мощность заработала. Толпа поперхнулась от смеха и чуть не заржала.

Также пушилин решил пообщаться с кассиршами жд о житье-бытье и перспективах жд вокзала. От кассирш пушилин услышал примерно следущее: мы, конечно вроде как и работу работаем, но поезда почти не ходят, за исключением грузовых с углем, пассажиропотока нет фактически. После не отрепетированного ответа обычных работников жд вокзала пушилин побагровел и переспросил, мол как это, в смысле нету пассажиропотока? На что получил блее развернутый ответ с использованием матерных эпитетов, которые более точно передают смысл происходящего по типу: х*й, а не пассажиропоток; кроме пенсионеров х*й кто ездит; меньше нужно смотреть местное тв, там еще не такую хуйню расскажут и т д. Пообещав разобраться, пушилин свалил и с жд вокзала, ибо дважды быть выматюканным в присутствии подчиненных - это удовольствие так себе.

И поехал после этого гауляйтер дыныры кататься по городу. И заехал в школу к своему несчастью, ибо его ждали коллаборанты с профессией учителя, которые без предварительных ласк набросились на мордатого с предъявами. Основная претензия учителей была в том, что после анонсированного повышения зряплат пособникам оккупантов на 25%, в оккупированном рф Иловайске зряплаты учителям повысили аж на 10%, мол где еще 15% от повышения? После услышанной претензии пушилин спросил у так называемых начальников гороно и районо, мол шоза хрень? В ответ он услышал бе-ме в стиле - у нас маленький город -маленькое финансирование-учителей не хватает-рышпублика развиваицца - мы не виноваты, шо нам с "бюджета" приходит по деньгам, то мы и выдаем - и все в таком духе. В итоге пушилин снова пообещал разобраться и злючий уехал от разгневанных учителей-коллаборантов.

На этом приключения мордатого не закончились, ибо поехал он в центральную больницу оккупированного рф Иловайска и ... И там его тоже обматерили прям в актовом зале. Врачи высказали пушилину все, что накипело : рассказали о тотальной нехватке специалистов в городе, рассказали зряплате терапевта в Иловайске[целых 100$ в месяц, йопт] и спросили почему такая разница с Донецком [6500 ржублей в Иловайске и 9700 в Донецке соответственно], а также рассказали, что им повысили зряплаты не на 20%, как об этом кричали все пропагандистские типа сми, а на 5%.

Сказать, что пушилин после услышанно аху..., точнее удивился, это ничего не сказать. Правда, после этого чуваку позвонили кураторы и сказали срочно записать пропагандистский ролик с сюжетом а-ля -добрый "царь" ругает плохих "бояр", что и было сделано.

После больницы пушилин поехал на шахту. Зря. Ибо шахтеры тоже почему-то были недовольны ни пушилиным, ни властью оккупантов, ни реальными зряплатами в размере 150-250 $ в месяц максимум, а не 350-400, как об этом трубят постоянно подконтрольные рф типа сми. Пушилин попытался выкрутиться, мол у него по бумагам зряплаты у шахтеров точно такие же, как говорят по тв. Но ... Но шахтеры натыкали матюков мордатому еще больше : рассказали о плохой отгрузке угля, о том шо уголь некуда девать, о том шо их в бесплатные отпуска отправляют и т. д.

Наслушавшись матюков от шахтеров, пушилин промычал лишь заезженные фразы о том, что шахтеры - это сила и гордость дыныры и ... И побагровевший совершил тактическое отступление с шахты, ибо была вероятность выхватить реальных пиздюлей от работников шахты.

Эпилог. В планах пушилина в тот же день было заехать в оккупированные рф Макеевку и Снежное, но гауляйтер дыныры тупо побоялся разговаривать с обычными людьми, а если точнее, то слушать матюки в свою сторону и сторону оккупационных властей. Тех же людей, которые высказали недовольство предводителю дынырийских макак, не забрало мыгыбы дыныры и не уволили, неа. Просто на каждом предприятии было после приезда пушилина собрание, где обычным работягам сказали прямо о том, что они теперь на особом счету у начальства и что их уволят, как только будет для этого повод, ибо низзя так подставлять коллектив.

Также после поездки пушилина всех бюджетников на территории дынырийского княжества предупредили о том, что если приедет мордатый, то нужно обязательно его хвалить, а не делать как в Иловайске.

Но об этом пропагандистские типа сми не напишут. Ибо за правду рф не платит. Конец.

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