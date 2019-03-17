"Пушилин – украинский агент!" В сети высмеяли странное поведение главаря "ДНР" в Крыму

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин возложил цветы к знаку с надписью "Россия" в аннексированном Крыму, чем вызвал насмешки в сети.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Пушилин – наш агент и что-то знает. 80 Lvl", – подписал он снимок.

Пользователей повеселил весьма странный жест со стороны главаря террористов.

Денис Пушилин Facebook Анатолий Штефан (Штирлиц)

"Не чокаясь", "Хм. На могилку", "Надо еще и сверху железобетоном залить, чтобы не лезли из преисподней", "Соболезнует", "Коллега?", "И нечетное количество цветочков, наверняка", "На веночек денег не хватило?" – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пушилин вместе с главарем "ЛНР" Леонидом Пасечником поехали в аннексированный Крым, надеясь на встречу с Путиным.

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