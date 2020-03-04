Спустя практически шести лет войны за "ДНР", власти научились красиво и со вкусом вешать лапшу на уши всем без исключения. Все началось с "референдума", когда обещали идеальную жизнь всем, кто поверит в руцкий мир. Что мы имеем на сегодняшний день?! Да ничего кроме того, что страны третьего мира живут лучше, чем "ДНР", хоть прошло не мало времени для выполнения того, что было обещано в 2014 году.

Во время ведения вооруженного конфликта страны, которые в нём участвуют, начинают работать на армию. Это колоссальные деньги, постоянное восстановление техники и самое главное постоянные закупки провизии для личного состава. Этот процесс не прошёл мимо и "республики".

Также во многом научила и помогла рашка. Она назначает людей на руководящие должности в "ДНР", выделяет якобы сумасшедшие субвенции для развития "народа Донбасса", но в тоже время собирает дань, так называемые проценты со своих марионеток.

По состоянию на сегодняшний день все те, кто остались заложниками ситуации поняли, что дела их плохи, а именно тех, кто впряглись за руцкий мир. Также не стоит забывать, что бывших МММ не бывает, это к тому что главарь "ДНР" Пушинка зарабатывает на всем.

Пример этому всем следующий. После захвата террористами украинских предприятий, они начали работать на "бюджет республики". Есть такая ООО "ИЛОР", которая поставляет продукты питания в "воинские части ДНР".

Все было бы нормально, если бы не то, что цена продажи превышает в разы по сравнению со средней ценой в "национальном супермаркете". Для сравнения в "первом республиканском супермаркете" цена одной банки тушенки – 85,40 руб., а для "военных" 217,20 руб.

Касательно качества продуктов, то такое даже собаке не дашь, непонятно выживет ли она после такой еды.

Для Пушка его "защитники" всего лишь пушечное мясо, их не жалко. Тем более, что он хорошо на них зарабатывает, контролируя и крышуя в "государстве" все, что связано с гуманитаркой и продуктами питания.

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