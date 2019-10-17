"Пушилин показал головы": появились подробности массовой чистки "министров ДНР"

Массовые кадровые чистки "топ-чиновников в "ДНР", которые начались с понедельника 14 октября, связаны с хищением крупных сумм из российского финансирования Донбасса.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Денис Черкасов. По его словам, кроме уже уволенных т.н. "министра связи" Виктора Яценко, его первого заместителя, директора "Почты Донбасса и ГП "Астелит", очередь на увольнение ожидают также "министры" транспорта, строительства и ЖКХ.

"Все они замешаны в разворовывании "государственных" денег в особо крупных размерах. Российские кураторы, которые контролируют денежные потоки, обнаружили большой недостаток суммы, выделенную на связь в "республике" и выдвинули ультиматум Пушилину: или ты разбираешься в этом вопросе или все нам компенсируешь", – уточнил блогер.

Денис Пушилин

По его словам, уволенные "чиновники" долгое время не появлялись на работе. Они или уже задержаны, или вместе с семьями и кешэм давно за пределами "республики".

"Эти начальники уже давно раздавали команды не лично, а через Теlegram. Но их публичное увольнение – это как предъявление головы убитого. Плюс, населению как бы показали, что как главари заботятся о них, наказывая чиновников, ворующих у них деньги", – подытожил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь "ДНР" Денис Пушилин уволил с должности "министра связи" Виктора Яценко еще 11 октября. И.о "министра связи" назначен Игорь Халепа.

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